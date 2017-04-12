закрыть
12 апреля 2017, среда, 9:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Павел Белоус: Нельзя останавливаться, надо протестовать!

1
  • 12.04.2017, 7:36
  • 6,653
Павел Белоус - в центре

Ситуация в Беларуси побуждает к действию.

Об этом в интервью Charter97.org заявил директор «Арт-сядзібы» Павел Белоус.

-Вы, не побоюсь этого слова, героически вышли на Площадь в Минске 26 марта – сразу после того как была брутально разогнана мирная демонстрация на День Воли. Почему вы это сделали?

- Я не мог поступить иначе, потому что 25 марта все события разворачивались прямо под окнами «Арт-сядзібы». И мы собирались выйти и 25-го, но как раз в тот самый момент прямо возле нашего офиса развернулся кордон ОМОНа, блокировав любой доступ к улице. Мы увидели, как хватают мирных людей: это зрелище, я уверен, никого не оставит равнодушным. Это подтверждается и тем, что стрим из нашего офиса только в моем «Фейсбуке» на сегодняшний день посмотрело более 270 тысяч человек.

Я и мои друзья – люди, которые имеют свою позицию. Мы не один года занимаемся популяризацией белорусского языка и культуры и, как бы пафосно это ни звучало – демократизацией нашего общества. Поэтому мы не могли остаться в стороне. И когда появился призыв белорусских студентов выйти 26 марта на Площадь в ответ на репрессии – мы вышли. Просто невозможно было не проявить солидарность с героями Дня Воли и остаться дома.

- Власти «оценили» ваш поступок в 15 суток ареста. Не жалеете о тех весенних днях, которые провели на Окрестина?

- Чего здесь жалеть? В Беларуси уже появилось крылатое выражение: «Кто не сидел – тот не белорус». Скоро уже не останется человека, который бы не отсидел 10-15 суток за так называемую «ругань матом».

Я абсолютно никому не желаю ни «суток», ни тем более лет ареста. Но раз уже в стране сложилась такая ситуация – надо до конца держать себя с достоинством и отстаивать свои принципы.

- Многие из тех, кто был после Дня Воли на «сутках», говорят о переломе в настроениях народа: даже бывшие очень далекими от политики простые люди становятся идейными противниками режима. Вам приходилось с подобным сталкиваться?

- Мне одному из немногих дали «по максимуму» - все 15 суток ареста. Поэтому у меня была хорошая возможность после освобождения «политических» пообщаться с «неполитическими» узниками Окрестина.

Никаких недоразумений с этими далекими от политики людьми у меня не возникло. Все они были недовольны тем, что происходит в Беларуси. Простые люди живут чаще всего в нищенских условиях и мелкие правонарушения часто становятся для них единственным выходом из непростой жизненной ситуации.

Работу сейчас найти очень тяжело. Некоторые мне рассказывали, что раньше они работали на предприятиях и получали по 10-15 миллионов «старыми». А сейчас даже те, кто не потерял работу, зарабатывают от силы 100-200 долларов.

Большинство людей знают о массовых протестах этой весны. А социальные вопросы, особенно пресловутый декрет о «тунеядцах», затронул многих непосредственно. Можно сказать, что в Беларуси уже и не осталось людей, которые бы не были рассержены на режим.

Я бы даже не называл это «политикой»: сейчас в стране происходит гражданское противостояние. И государство делает так, что в наших рядах, с нашей стороны, становится все больше и больше людей.

Не все, конечно, выходят на улицы. Но очень многие проявляют солидарность и поддержку в разных формах. Кто-то распространяет информацию, кто-то материально помогает политзаключенным. Важно, чтобы сегодня каждый делал общее дело доступными для него силами и методами. Каждый должен делать, что может. На надо помнить, что, несмотря на риск, у каждого есть возможность просто взять и выйти на акцию протеста.

- На 1 мая запланирована новая акция на Октябрьской площади в Минске. Для многих в Беларуси, в том числе и после вашего оригинального предложения провести «Окрестина-party», вы стали символом креативности в сопротивлении. Что хотите сказать белорусам, которые выйдут на Площадь 1 мая?

- Новые протесты должны быть: нам сейчас нельзя останавливаться. Необходимо преодолеть эту идиотскую ситуацию, которая сложилась сейчас в Беларуси. По свидетельствам тех людей, которые хорошо помнят суровые 90-е годы, мы вернулись туда, откуда стартовали. За 25 лет никакого прогресса в жизни обычного белоруса не произошло никакого прогресса.

Сама ситуация подсказывает: надо действовать. Мотивировать знакомых своим личным примером и дальше идти вперед.

Я хочу всем сказать: надо до конца стоять за свою правду и верить в свое дело. Только в таком случае можно оставаться сильным и собирать вокруг себя единомышленников.

Только своим личным примером можно показать этой системе, а также тем, кто еще продолжает прятаться в своем мирке, как надо действовать.

И конечно – надо распространять информацию. Благодаря социальным сетям мы сейчас получили доступ к самой разной аудитории и разным поколениям. Поэтому надо по максимуму распространять правдивую информацию, чтобы наши родственники и знакомые видели, что происходит в стране.

Информационное поле изменилось, и это позволяет нам успешно конкурировать с официальной пропагандой. Благодаря независимым СМИ, социальным сетям, вашему сайту Charter97.org все больше людей узнают правду. Я уверен, что события 25 и 26 марта в Беларуси никого не оставили равнодушным: все увидели настоящее лицо режима.


Мнение

Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?