Павел Белоус: Нельзя останавливаться, надо протестовать! 1 12.04.2017, 7:36

6,653

Павел Белоус - в центре

Ситуация в Беларуси побуждает к действию.

Об этом в интервью Charter97.org заявил директор «Арт-сядзібы» Павел Белоус.

-Вы, не побоюсь этого слова, героически вышли на Площадь в Минске 26 марта – сразу после того как была брутально разогнана мирная демонстрация на День Воли. Почему вы это сделали?

- Я не мог поступить иначе, потому что 25 марта все события разворачивались прямо под окнами «Арт-сядзібы». И мы собирались выйти и 25-го, но как раз в тот самый момент прямо возле нашего офиса развернулся кордон ОМОНа, блокировав любой доступ к улице. Мы увидели, как хватают мирных людей: это зрелище, я уверен, никого не оставит равнодушным. Это подтверждается и тем, что стрим из нашего офиса только в моем «Фейсбуке» на сегодняшний день посмотрело более 270 тысяч человек.

Я и мои друзья – люди, которые имеют свою позицию. Мы не один года занимаемся популяризацией белорусского языка и культуры и, как бы пафосно это ни звучало – демократизацией нашего общества. Поэтому мы не могли остаться в стороне. И когда появился призыв белорусских студентов выйти 26 марта на Площадь в ответ на репрессии – мы вышли. Просто невозможно было не проявить солидарность с героями Дня Воли и остаться дома.

- Власти «оценили» ваш поступок в 15 суток ареста. Не жалеете о тех весенних днях, которые провели на Окрестина?

- Чего здесь жалеть? В Беларуси уже появилось крылатое выражение: «Кто не сидел – тот не белорус». Скоро уже не останется человека, который бы не отсидел 10-15 суток за так называемую «ругань матом».

Я абсолютно никому не желаю ни «суток», ни тем более лет ареста. Но раз уже в стране сложилась такая ситуация – надо до конца держать себя с достоинством и отстаивать свои принципы.

- Многие из тех, кто был после Дня Воли на «сутках», говорят о переломе в настроениях народа: даже бывшие очень далекими от политики простые люди становятся идейными противниками режима. Вам приходилось с подобным сталкиваться?

- Мне одному из немногих дали «по максимуму» - все 15 суток ареста. Поэтому у меня была хорошая возможность после освобождения «политических» пообщаться с «неполитическими» узниками Окрестина.

Никаких недоразумений с этими далекими от политики людьми у меня не возникло. Все они были недовольны тем, что происходит в Беларуси. Простые люди живут чаще всего в нищенских условиях и мелкие правонарушения часто становятся для них единственным выходом из непростой жизненной ситуации.

Работу сейчас найти очень тяжело. Некоторые мне рассказывали, что раньше они работали на предприятиях и получали по 10-15 миллионов «старыми». А сейчас даже те, кто не потерял работу, зарабатывают от силы 100-200 долларов.

Большинство людей знают о массовых протестах этой весны. А социальные вопросы, особенно пресловутый декрет о «тунеядцах», затронул многих непосредственно. Можно сказать, что в Беларуси уже и не осталось людей, которые бы не были рассержены на режим.

Я бы даже не называл это «политикой»: сейчас в стране происходит гражданское противостояние. И государство делает так, что в наших рядах, с нашей стороны, становится все больше и больше людей.

Не все, конечно, выходят на улицы. Но очень многие проявляют солидарность и поддержку в разных формах. Кто-то распространяет информацию, кто-то материально помогает политзаключенным. Важно, чтобы сегодня каждый делал общее дело доступными для него силами и методами. Каждый должен делать, что может. На надо помнить, что, несмотря на риск, у каждого есть возможность просто взять и выйти на акцию протеста.

- На 1 мая запланирована новая акция на Октябрьской площади в Минске. Для многих в Беларуси, в том числе и после вашего оригинального предложения провести «Окрестина-party», вы стали символом креативности в сопротивлении. Что хотите сказать белорусам, которые выйдут на Площадь 1 мая?

- Новые протесты должны быть: нам сейчас нельзя останавливаться. Необходимо преодолеть эту идиотскую ситуацию, которая сложилась сейчас в Беларуси. По свидетельствам тех людей, которые хорошо помнят суровые 90-е годы, мы вернулись туда, откуда стартовали. За 25 лет никакого прогресса в жизни обычного белоруса не произошло никакого прогресса.

Сама ситуация подсказывает: надо действовать. Мотивировать знакомых своим личным примером и дальше идти вперед.

Я хочу всем сказать: надо до конца стоять за свою правду и верить в свое дело. Только в таком случае можно оставаться сильным и собирать вокруг себя единомышленников.

Только своим личным примером можно показать этой системе, а также тем, кто еще продолжает прятаться в своем мирке, как надо действовать.

И конечно – надо распространять информацию. Благодаря социальным сетям мы сейчас получили доступ к самой разной аудитории и разным поколениям. Поэтому надо по максимуму распространять правдивую информацию, чтобы наши родственники и знакомые видели, что происходит в стране.

Информационное поле изменилось, и это позволяет нам успешно конкурировать с официальной пропагандой. Благодаря независимым СМИ, социальным сетям, вашему сайту Charter97.org все больше людей узнают правду. Я уверен, что события 25 и 26 марта в Беларуси никого не оставили равнодушным: все увидели настоящее лицо режима.