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Разведка США: Россия причастна к сокрытию химической атаки в Сирии

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  • 12.04.2017, 7:40
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Американские спецслужбы опубликовали доклад, уличающий Кремль в сотрудничестве с Асадом.

Сирийский режим и его главный союзник - Россия - пытались ввести в заблуждение мировое сообщество в вопросе о том, кто несет ответственность за применение химического оружия. Об этом говорится в докладе американских спецслужб, опубликованном во вторник, 11 апреля, сообщает «Немецкая волна».

Россия распространяет противоречивые утверждения, чтобы «посеять сомнения внутри мирового сообщества», говорится в документе. В нем, в частности, отмечается, что сначала Кремль называл информацию о химатаке в Идлибе фальшивой, а затем утверждал, что причина массового отравления людей - авиаудар по складу с химоружием, который якобы находится под контролем террористов.

Цель российских властей - скрыть виновность режима Башара Асада в химической атаке, сказал газете The New York Times источник в Белом доме. Вместе с тем ни официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, ни другие собеседники издания не стали комментировать ранее появившуюся информацию о том, что Москва заранее знала о готовящемся использовании химического оружия.

Один собеседник газеты при этом напомнил, что Москва тесно сотрудничает с сирийским режимом, а ее войска находятся на авиабазе Шайрат, откуда, как полагают власти США, вылетел самолет, сбросивший химоружие.

В ходе химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб был использован газ зарин, уверены в США. По версии американских спецслужб, Сирия спланировала эту атаку в ответ на наступление повстанцев в провинции Хама, сказано в докладе.

Пентагон: Противоречия между США с РФ не выйдут из-под контроля

Министр обороны США Джеймс Мэттис 11 апреля заявил, что у него нет сомнений в том, что сирийский режим ответственен за планирование и совершение атаки с применением химического оружия в Идлибе. Только президент Башар Асад знает, почему он использовал это оружие, сказал Мэттис.

«Сирийский режим должен хорошо и долго подумать, прежде чем нарушать международные нормы относительно использования химического оружия», - заявил глава Пентагона.

При этом противоречия между Россией и США из-за вопроса о применения химоружия «не выйдут из-под контроля», заверил Мэттис. Он выразил уверенность в том, что Россия будет действовать, исходя из собственных интересов, и что она не хочет, чтобы эта ситуация стала неконтролируемой.


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