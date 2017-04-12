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Олигарх Усманов объяснил пожертвование особняка в фонд друга Медведева

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  • 12.04.2017, 7:53
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Алишер Усманов

Стоимость усадьбы на Рублевке оценивают в пять миллиардов российских рублей.

Миллиардер Алишер Усманов передал связанному с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым фонду «Соцгоспроект» особняк на Рублевке, чтобы обменять его на принадлежавшую фонду землю рядом с собственным участком, сообщает «Настоящее время».

«Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок — 12 га — на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом. Они сделали мне одолжение, дав возможность расширить территорию имения. А для сестры я построил напротив себя дом на 50 сотках», – сказал Усманов.

По словам бизнесмена, стоимость обоих имений составляет около $50 млн. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального оценивал стоимость усадьбы в пять миллиардов рублей.

Фонд «Соцгоспроект» принадлежит Илье Елисееву, бывшему однокурснику Дмитрия Медведева.

При этом Усманов подчеркнул, что знал владельца «Соцгоспроекта» и ранее. «Знаю Илью Елисеева. Вместе выпивали. Прекрасно знал со времен работы гендиректором «Газпроминвестхолдинга», – пояснил миллиардер.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование активов российского премьер-министра Дмитрия Медведева, согласно которому сеть связанных с Медведевым благотворительных фондов владеет недвижимостью премьера. По данным ФБК, Алишер Усманов пожертвовал в фонд «Соцгоспроект» усадьбу на Рублевском шоссе стоимостью в пять миллиардов рублей. Навальный назвал это взяткой и направил в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Медведева и Усманова.

В понедельник стало известно, что российский бизнесмен Алишер Усманов собирается подать в суд на Алексея навального за клевету. По его мнению, расследования ФБК вводят людей в заблуждение и порочат его честь и достоинство.

В ответ Навальный напомнил бизнесмену о его собственной судимости:

«О, Алишер Усманов (отсидевший 6 лет еще в Узбекской ССР) сообщает, что я «преступник» и он подаст на меня «заявление в органы», — написал оппозиционер в твиттере.


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