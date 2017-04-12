закрыть
12 апреля 2017, среда, 9:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Венесуэльцы забросали камнями машину Мадуро

9
  • 12.04.2017, 7:59
  • 5,668
Фото с сайта bbc.com

Жители провинции Боливар прорвали оцепление и ринулись к автомобилю правителя.

Жители венесуэльского штата Боливар забросали камнями автомобиль, в котором находился президент Венесуэлы Николас Мадуро. Инцидент произошел в районе Сан-Феликс. Запись случившегося разместил на своей странице в сети микроблогов Twitter известный оппозиционер, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, сообщает ТАСС.

Сведений о том, что Мадуро мог пострадать, обнародовано не было. Как отмечает электронная версия газеты El Nacional, государственное телевидение прервало трансляцию с места событий, когда граждане прорвали оцепление и ринулись к автомобилю, где в окружении множества охранников находился глава государства. По данным издания, пять человек были задержаны по подозрению в причастности к случившемуся.

С начала месяца Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали последние решения Верховного суда, наделяющие президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Ситуацию усугубил запрет Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

По данным неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум», с 4 по 10 апреля были задержаны не менее 281 участника организованных оппозицией акций протеста. До настоящего времени под стражей остаются 134 человека. Число пострадавших в ходе столкновений с полицией исчисляется десятками, известно по меньшей мере об одном погибшем.


Мнение

Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?