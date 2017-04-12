Ольга Ясенович: Моя 14-летняя ученица проплыла 50 метров баттерфляем всего за два вздоха 5 12.04.2017, 8:09

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Восьмиклассница из Бреста стала сенсацией не только для своего тренера.

Личный тренер белорусского плавательного вундеркинда Анастасии Шкурдай, сенсационно выполнившей в 14-летнем возрасте норматив мастера спорта международного класса, Ольга Ясенович рассказала pressball.by о собственных впечатлениях от финального заплыва подопечной на юниорском чемпионате Беларуси.

Нынешние секунды ученицы 8-го класса Анастасии Шкурдай стали 8-м результатом взрослого сезона в Европе и 9-м — в мире. В прошлом олимпийском сезоне никто из белорусских пловчих так быстро 50 метров баттерфляем не плыл.

- Осторожно спрошу: вы вообще ожидали такого результата от совсем юной ученицы?

- Именно такого, 26,37 — нет, конечно. Но что-то в районе 26,80 мы планировали, готовились к таким секундам. В принципе, Настя уже утром проплыла 26,87. Есть конкретные показатели, которые позволяли надеяться на размен 27 секунд на «полтиннике» баттерфляем. В частности, у нее хорошо отработана стартовая реакция, 15 первых метров подводной части дистанции.

В данном случае у нее была задача удержать скорость на второй половине бассейна, преодолеть ее с одним вздохом. Вообще на протяжении «полтинника» она подышала всего дважды. Пока мы идем от скорости, сейчас задача развить на этом фоне скоростную выносливость для качественного улучшения результата на стометровке. То есть, на олимпийской дистанции. А вообще Настя неплохо плавает и длинные дисциплины — от 200 до 400 метров.