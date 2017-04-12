Как витебские чиновники обманули граждан на пять Диснейлендов 7 12.04.2017, 8:18

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Обещать – не значит сделать.

«Каждая мама знает: ребенка мало накормить и одеть, его еще важно занять и развлечь. И пока в небольших городах жалуются на недостаток интересного досуга, в Витебске надеются и ждут, и верят обещаниям новых развлечений. 12 апреля 1992 года в Париже открылся самый известный Диснейленд, который каждый из нас узнает из тысячи благодаря замку Спящей красавицы. А вдруг и у нас откроют? Давайте посмотрим, какие «Диснейленды» обещали нам в Витебске», - пишет издание «Витебский курьер».

1. Будет и на нашей улице Диснейленд?

Для тех, кто все пропустил: самый настоящий Диснейленд обещали построить возле Ледового дворца, в районе проспекта Победы и улицы Воинов-Интернационалистов. Об этом сообщалось еще в мае прошлого года на Международной конференции «Инновации в энергосбережении – инвестиции в будущее». Проект уже был разработан, строились планы на детский развлекательный комплекс и объекты общественного питания.

Проект Дисней-ленда

Фото: Ольга Витебская

Уже в конце марта 2017 года, комментируя состояние парка Тысячелетия за Дворцом спорта, «мэр» города отметил, что там действительно «собирались сделать подобие Диснейленда, но, к сожалению, инвестора не нашли, поэтому концепция изменилась». Теперь в этом месте планируется только благоустройство парка.

2. Сухо, как… в аквапарке

Об аквапарке в Витебске мечтают так же сильно, как на районе – о хорошем бассейне. Смелые планы в городе появились еще весной прошлого года: аквапарком предполагалось украсить новый микрорайон в центральной части Витебска по улице Труда. Сначала строительством интересовались инвесторы из ОАЭ, но, видимо, спонсора проект так и не дождался. Придется нам пока что ограничиться путевками в «Лебяжий».

Проект аквапарка

Фото: Ольга Витебская

3. Едет-едет зоопарк

Едет, да никак не приедет. Еще в 2011 году планировалось переселить витебский зоопарк с улицы Янки Купалы в просторные вольеры в лесополосе за микрорайоном Билево. Но вот, прошло 6 лет, а воз и ныне там: зоопарк оказался разделен на два лагеря. Переезду помешала банальная нехватка средств, из-за чего строительство не было закончено. По словам сотрудника зоопарка в Билево, начиналось здесь все ударно, обещали предоставить благоустроенную территорию в 900 га, уютное здание для администрации и лечебницы, парк аттракционов.

Зоопарк в Билево

Фото Евгении Москвиной

4. Когда уже банный день?

Грандиозный банно-оздоровительный комплекс вот уже 7 лет обещают нам в Витебске. Унылая стройка на пересечении улиц Воинов-интернационалистов и Чкалова никак не превратится в бассейн, спа-комплекс, тренажерный зал, фитнес-центр, обещанные сауны и бани. К счастью, по словам местных жителей, пару месяцев назад на стройплощадке снова началось движение.

Будущий банно-оздоровительный комплекс

Фото Саши Май

5. И еще одна несбывшаяся мечта из Билево

В прошлом году на Международной конференции «Инновации в энергосбережении – инвестиции в будущее» упоминали о многофункциональном центре для Билево-3 с громким названием «Волат». Построить его хотели на пересечении Московского проспекта и улицы 33-й Армии, там обещали спортивные и оздоровительные объекты, фуд-корт, мультимедийное пространство, хостел и бизнес-центр. «Волат» должен был занять территорию в 14320 квадратных метров.