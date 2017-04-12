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«Хочу ходить по своей земле с высоко поднятой головой»

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  • 12.04.2017, 8:29

Белоруска рассказала свою историю Дня Воли.

Зрительница «Белсата» написала письмо в редакцию, где рассказала о том, что своими глазами видела в Минске на День Воли. В этот день ее сын был задержан, и она до вечера не знала, где он находится.

В субботу, 25 марта, жительница Бреста Лада вместе с сыном уехала в Минск – она хотела прогуляться по городу, а парень должен был встретиться с девушкой.

Оказавшись в центре Минска, женщина была поражена большим количеством милиционеров и спецтехники. Повсюду стояли кордоны ОМОНа, людей обыскивали и задерживали. У кинотеатра «Октябрь» к ее сыну тоже подошел омоновец, схватил за куртку и требовал пройти в автозак. Зрительница «Белсата» попыталась заступаться за сына, но ее оттеснили.

Куда увезли сына, женщина не знала, поэтому она просто поехала в ближайшее РУВД – РУВД Советского района. Информацию о задержанных там не давали, в здание не пускали.

«Стали прибывать люди. Среди них были как родственники и друзья задержанных, так и представители различных СМИ. Одна мать рассказала о том, что ее дочь шла по проспекту в парикмахерскую, в которую записалась месяц назад. Схватили, затолкали в машину. У другой сын шел к репетитору – та же история. Одна мать с растерянным видом подошла и стала расспрашивать о том, что происходит, не зная, куда исчез ее сын, который только и успел прислать SMS «не волнуйся, мама, я в автозаке». Через некоторое время к зданию подъехала машина скорой помощи, врачи зашли и через полчаса вышли. На вопросы не отвечали. Информации никакой. Кто-то из задержанных вышел на связь и написал о том, что все они стоят по периметру внутреннего двора лицом к стене. У одной из мам, девочка которой шла в парикмахерскую, началась истерика», – пишет зрительница «Белсата».

Через два часа из Советского РУВД с интервалами в 15-20 минут стали по одному освобождать задержанных. Некоторых, группами по 4-5 человек, вывозили на милицейских «бусиках» за 2-3 квартала от РУВД. «При каждом выезде такого «бусика» люди бежали за ним, вглядываясь в окна, в надежде увидеть там своих родных и друзей. Мне стало плохо, скрутила сильная судорога внутри, видимо, из-за сильных переживаний», – вспоминает она.

Самым трудным, по мнению женщины, было то, что она точно не знала, где ее сын – милиционеры ничего не объясняли. Сына отпустили только вечером – оказалась, он был в другом РУВД.

«За часы ожидания было о чем и над чем подумать. Больше всего меня поразили даже не сами факты задержания невинных людей, а то, как это происходило. Поразило выражение лиц «космонавтов» и омоновцев. Они делали это с таким удовольствием! Они будто бы играли в детскую игру «волки-овцы». Побежали, поймали, причем первого попавшегося на глаза, не обращая внимания ни на пол, ни на возраст, ни на состояние – забросили в автозак, и снова на охоту. Они были в эйфории, упивались своей властью над беззащитными людьми. Вот это было самое страшное. Очень хотелось бы посмотреть в глаза тем матерям, которые «это» породили», – пишет зрительница «Белсата».

«Я не хочу ходить по этой земле с ощущением страха, вины и долга, – говорит она, – я хочу поднять голову высоко, расправить плечи, хочу, чтобы муж и дети не уезжали. Я не хочу роскошь, я хочу достойного существования, уважения и справедливого вознаграждения добросовестной работы. Я уверена, мы все этого достойны. А пока ответ, к сожалению, один: «Пройдемте, нужно проверить вашу личность…».


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