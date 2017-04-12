Лукашенко: Покупал какую-то возню 14 12.04.2017, 8:39

Диктатор прокомментировал задержание директора «Ивацевичдрев».

Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область прокомментировал задержание директора «Ивацевичдрева» Владимира Шульги и его сына, сообщает tut.by.

«Это не специалисты увидели, что он создал фирму и через своего сына покупал какую-то возню. Покупал по рублю, продавал по два сам себе. Ну как так? Почему вы не видели, что конечный бенефициар или продавец — это его сын? Он же подавал на завод продукцию», — отметил Лукашенко.

Диктатор подчеркнул, что ему на Владимира Шульгу положили на стол целую папку с «железными материалами», где указывалось, с кем он встречался и как делил деньги.

Владимир Шульга, экс-глава концерна «Беллесбумпром», возглавил предприятие в конце 2012 года. Тогда, в ноябре, с инспекцией на ОАО «Ивацевичдрев» приехал Лукашенко, чтобы выяснить, как выполняется программа модернизации предприятий деревообработки.

Глава государства отстранил от работы генерального директора Бориса Михнюка, руководителем предприятия приказал назначить председателя концерна «Беллесбумпром».

Лукашенко во время рабочей поездки вспомнил и этот эпизод в биографии задержанного:

«Человека один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод: «Иди работай, показывай результат, там посмотрим». А он начал воровством заниматься. Что он с сыном сидит сейчас? Ну вот, сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет», — резюмировал диктатор.

О задержании директора «Ивацевичдрева» КГБ сообщил на прошлой неделе. По данным следствия, импортное сырье для предприятия он закупал по завышенным ценам через иностранные компании, подконтрольные его сыну. В результате ущерб составил не менее 225 тысяч евро.

Как сообщал телеканал ОНТ, сегодня, 12 апреля, «Ивацевичдреву» представят нового директора.