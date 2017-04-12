Новая ловушка для Москвы 1 Тарас Березовец, «Обозреватель»

12.04.2017, 8:43

Тарас Березовец

Фото: glavred.info

Повестка Тиллерсона накануне визита в РФ внушает серьезный оптимизм.

Вот уже и Рекс Тиллерсон снял маску благообразного старца и в открытую демонстрирует всю ширину «оскала американского империализма». Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро процитировал диалог с главой Госдепа на встрече министров иностранных дел G7. По словам Эро, Тиллерсон открыто поинтересовался у коллег, почему американские налогоплательщики «должны быть неравнодушны» к Украине. И ответил, что в их интересах иметь безопасную и сильную Европу.

В итоговом коммюнике G7 отмечается, что «поведение России не соответствует нормам международного порядка», а также, что с целью заставить Россию выполнять свои обязательства G7 и дальше продолжит использовать механизм ограничений и санкций против Кремля. Эти же слова Тиллерсон повторил в ходе телефонного разговора с Петром Порошенко.

Одним словом, повестка Тиллерсона накануне визита в Москву внушает серьезный оптимизм. Металл в голосе Вашингтона слышен отчетливее с каждым днем. Кремль должен понять, что повестка отношений с Белым домом изменилась и это надолго. Сирия, которую в Москве видели в качестве размена на Украину, стала для русских новой ловушкой, а Украина снова возвращается в топ-повестку США.

Тарас Березовец, «Обозреватель»