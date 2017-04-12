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Минский магазин решил обеспечивать кота Дашкевичей бесплатным кормом

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  • 12.04.2017, 8:50

Решение было принято после того, как кот стал звездой соцсетей «благодаря» обыску.

Кот Леопольд живет в семье Дашкевичей. Он стал звездой Facebook после того, как стало известно о его исчезновении во время обыска в марте на квартире Дмитрия Дашкевича. 26 марта питомец вернулся к хозяевам, о чем Анастасия Дашкевич сообщила на собственной странице.

После публикации новости о возвращение кота до хозяев один из столичных магазинов товаров для животных решил еженедельно обеспечивать Леопольда питанием, сообщает nn.by.

Дмитрий Дашкевич с 22 марта находится под стражей в СИЗО №1. Его обвиняют в «подготовке массовых беспорядков».


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