Минский магазин решил обеспечивать кота Дашкевичей бесплатным кормом 4 12.04.2017, 8:50

Решение было принято после того, как кот стал звездой соцсетей «благодаря» обыску.

Кот Леопольд живет в семье Дашкевичей. Он стал звездой Facebook после того, как стало известно о его исчезновении во время обыска в марте на квартире Дмитрия Дашкевича. 26 марта питомец вернулся к хозяевам, о чем Анастасия Дашкевич сообщила на собственной странице.

После публикации новости о возвращение кота до хозяев один из столичных магазинов товаров для животных решил еженедельно обеспечивать Леопольда питанием, сообщает nn.by.

Дмитрий Дашкевич с 22 марта находится под стражей в СИЗО №1. Его обвиняют в «подготовке массовых беспорядков».