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Россиийский герой Дня Воли: Белорусская милиция врет наглее, чем наша

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  • 12.04.2017, 8:56

Белорусские милиционеры напоминают непуганых российских полицейских из провинции.

Фигуранту «Болотной дела», российскому гражданину с белорусской фамилией (деды-прадеды из Беларуси) Алексею Полиховичу запретили въезд в Беларусь на рекордный срок - 10 лет, хотя обычно такой срок не превышает пяти.

Все за участие в Дне Воли в Минске 25 марта 2017 года. А перед тем как покинуть Беларусь, Алексей отсидел 12 суток на Окрестина.

Своими наблюдениями и мыслями Алексей Полихович поделился с «Радыё Свабода»:

«В Беларуси и России похожие режимы, но в Беларуси все более жестко».

«Белорусские милиционеры напоминают непуганых российских полицейских из провинции. В том смысле, что врут на судебных заседаниях абсолютно безбоязненно.

В Москве полицейские все-таки имеют в голове некую ограничительную линию, за которую не заходят.

Хотя, возможно, у белорусской милиции есть некая индульгенция на безнаказанность».

«За 12 дней побывал в разных камерах, увидел самых разных людей. Правые - левые, политические - неполитические. Все различия исчезают, пока сидишь в камере. Все объединяются, чтобы облегчить себе условия. Сбрасываются продуктами и вещами. Не конфликтуют».


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