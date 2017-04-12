Шесть вещей, в которых женщины превосходят мужчин 2 12.04.2017, 9:10

Мужчины создали огромное количество стереотипов о том, что женщина делает хуже них.

Однако стоит вспомнить несколько вещей, в которых женщины однозначно лучше мужчин, пишет tut.by.

1. Социальные контакты

Женщины гораздо более активны в социальном плане, чем мужчины. Информация и опыт в женском мире распространяется быстрее света. Мне даже кажется, что когда появился интернет, дамы не сразу поняли зачем он нужен. И это однозначно хорошо. Бесконечно передавая друг другу всю возможную информацию, женщины совершенствуют социальные навыки до уровня, который мужчинам и не снился. Они ощущают нотки отдельных эмоций в обыденных фразах, различают гораздо больше выражений лиц. Конечно, у этого есть и эволюционная основа, но и высокоактивная социальная жизнь играет не последнюю роль. Мы на тысячу лет отстаем от женщин в общении. Возможно, поэтому они не любят болтливых мужчин. Наверное, дольше определенного времени слушать нашу речь невозможно. Они даже гордятся, если их мужчина немногословен.

2. Сопереживание

Конечно, мужчины тоже могли бы сопереживать. Женщинам, детям, бездомным животным или героям «Титаника». Только, видно, миру это не нужно, и эта функция отключается в процессе воспитания. С девочками в этом плане дела обстоят лучше. Эту способность им разрешено развивать абсолютно безнаказанно, а во взрослом возрасте еще и гормональный фон подходящий. Трудно сказать, где бы мы сейчас были, если б и вторая половина человечества не задумывалась о чувствах окружающих. Мы смеемся порой над вашей нежностью, наивностью и жалостью к окружающему миру (случается даже к предметам), но это важный механизм для всего человечества, и мы благодарны вам за него.

3. Отстаивают права

И речь здесь даже не о правах женщин, которые, к слову, нарастают как снежный ком (так держать!), а о правах в принципе. Когда вы в последний раз слышали о мужчине, отстаивающем чьи-то права? Только о настоящем, о таком, которого в массе остальных мужчин только это занятие и выделяет. Нет, каждый готов, облачившись во все зеленое, и с автоматом наперевес отстаивать права на какой-нибудь земле, но на этом все. Права животных, растений, сексуальных меньшинств, планеты — все это отстаивают в большинстве своем женщины. И довольно успешно. Тут даже не ясно, многолетняя ли борьба за права женщин развила этот навык с последующей проекцией на другие объекты или же защищать права - это просто женский талант, которому стоит отдать должное. К слову, какие права мужчины получили в последние лет 50?

4. Разнообразие конкуренции

Возможно, женщины скажут, что это скорее минус, и хотели бы они жить попроще, как мужчины. Но в рамках сравнения «дружный» женский коллектив определенно выигрывает у первобытной мужской общины по степени сложности конкурентных взаимоотношений. В дамском кругу довольно редко практикуется физическое насилие, в то время как у мужчин — это норма норм. Возможно, вы скажете, что это касается в большей степени мальчиков и очень молодых мужчин, но это не совсем так. Просто опытные товарищи знают, когда и за что можно получить, и при каких обстоятельствах придется самому выступать агрессором. И стараются этого избегать. Этакий социальный договор. На нем и крепятся все конфликты. Совсем иная ситуация у женщин. Нам трудно понять, на чем там строится внутренняя иерархия, но очевидно механизмы сложны и очень разнообразны. Даже самим участницам не всегда легко разобраться. Но в итоге женщины оказываются еще более подкованы в социальном плане.

5. Разрешение мира.

Женщины видят мир в большем разрешении. Детали и детали деталей, и еще цвета, запахи, и море звуков — вот картина мира ее глазами. Мужчины же воспринимают мир гораздо упрощеннее. Лайт-версия, так сказать. Будто там есть что-то, чего мы не достойны. Обидно даже. Бирюзовый цвет должно быть очень красив, не зря же его так замысловато назвали. Выходит, для того чтобы увидеть мир более полно, мужчине нужна женщина. И не просто нужна, ее еще слушать надо и повнимательнее. Шутки шутками, но зачастую мужчины, которые прислушиваются к своим женщинам, становятся успешнее своих более доминантно настроенных собратьев.

6. Мотивируют.

Еще одна удивительная особенность женщин — способностью к мотивации. Причем во всех проявлениях: от благородного побуждения своих детей к рывкам в светлое будущее до покупки абсолютно бесполезной мелочевки в супермаркете. Женщины побуждают сделать все что угодно. Остается уповать на настрой конкретной женщины, которая по той или иной причине нацелилась на вас. Спасенья нет, так что держитесь мужики. Ну, а если серьезно, данный пункт пересекается с огромным опытом в сфере социальных контактов, в результате которого чуть ли не каждая женщина становится неплохим психологом. После чего манипуляции с менее опытными особями вроде мужчин и детей становятся до забавного простыми. Но помните, девочки, как говорил дядя Бен (приемный отец Человека-паука) — «Большая сила влечет большую ответственность».