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Трамп: Мы послали к берегам КНДР настоящую армаду

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  • 12.04.2017, 9:18
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Президент США также напомнил, что его страна имеет мощные подводные лодки.

Направленная Вашингтоном к Корейскому полуострову авианосная группа США является настоящей армадой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business (перевод – ТАСС).

«Мы посылаем армаду, очень мощную», - приводит телеканал слова американского лидера. По словам Трампа, у США также есть «очень мощные подводные лодки».

Говоря о диктаторе КНДР Ким Чен Ыне, президент США предположил, что тот «поступает неправильно».

Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (PACOM) подтвердило, что тяжелый атомный авианосец ВМС США Carl Vinson с кораблями сопровождения направляется в сторону Корейского полуострова. В состав авианосной ударной группы, кроме авианосца, входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain.


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