закрыть
12 апреля 2017, среда, 9:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сколько раз еще подорожает бензин?

  • 12.04.2017, 9:30

Четыре недели подряд бензин в Беларуси дорожает.

Каждый раз — на одну копейку. Каждый раз о подорожании сообщается в пятницу вечером. Так что, автолюбители в ожидании 14 апреля могут делать ставки: будет плюс одна копейка или нет?

Чтобы узнать, сколько еще раз подорожает топливо, «Еврорадио» позвонило в «Белнефтехим». Но там нам предсказуемо говорят, что никакого «плана по подорожаниям нет»:

«Когда, что и сколько — такого прогноза нет. Все зависит от конъюнктуры рынка. От того, как будут изменяться все составляющие себестоимости. Цена, естественно, должна быть экономически обоснована».

Получается, «конъюнктура рынка» меняется исключительно в одну сторону и ровно на одну копейку в неделю? Если честно, так себе версия у «Белнефтехима». Но нас интересует другое: сколько еще подорожаний ждет белорусов за ближайшие недели.

«На фоне сокращения поставок нефти [из России] во второй половине прошлого года и в первом квартале этого года снижалась рентабельность белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. С этим нужно было что-то делать, — рассказывает аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Но на фоне падения доходов и протестов против декрета №3 существенное подорожание могло вызвать волну возмущения. Поэтому нашли такой хитрый метод: повышать на минимально возможную величину».

«Иезуитский» метод принес плоды: ни километровых очередей на заправках, ни заметного возмущения в соцсетях в связи с подорожанием топлива за последний месяц не замечено. А если так, то цены могут продолжать незаметный рост. Независимый аналитик Сергей Чалый полагает, что за две ближайшие недели суммарное подорожание топлива достигнет 5%:

«Были слухи, что растянули пятипроцентное повышение по одной копейке».

Такого же мнения придерживается блогер Евгений Судзиловский:

Чтобы совершить это, власти должны поднять цены на топливо на одну копейку еще дважды. После этого цепочка подорожаний может быть прервана. Этому могут поспособствовать и последние новости из России, считает Вадим Иосуб:

«Россия (по крайней мере, устами вице-премьера Аркадия Дворковича) связывала восстановление объема поставок нефти с оплатой задолженности за газ. Если все это осуществится: мы оплатим долг [$ 726 млн. — «Еврорадио»], и пойдут поставки в прежних больших объемах, — вполне возможно, что рост на одну копейку остановиться».

Экономист Леонид Заико тоже считает, что подорожание топлива продолжится. Он делает такой вывод из прогноза по инфляции на 2017 год:

«Инфляция у нас в стране оговорена на уровне 10%. Сейчас Нацбанк прогнозирует 7-8%. Возможно, и правительство исходит из этих цифр. Поэтому еще пару раз сделают [повышение цен] — ну и хватит».

В масштабах страны, так и вообще речь идет о немалых деньгах. «Еврорадио» подсчитало, что каждая дополнительная копейка в цене бензина приносит государству $ 8,7 млн в год. Четыре копейки — $ 35 млн. Шесть копеек — 50 миллионов долларов. Вот вам и подорожание на одну копейку!


Мнение

Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?