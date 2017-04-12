Сколько раз еще подорожает бензин? 12.04.2017, 9:30

Четыре недели подряд бензин в Беларуси дорожает.

Каждый раз — на одну копейку. Каждый раз о подорожании сообщается в пятницу вечером. Так что, автолюбители в ожидании 14 апреля могут делать ставки: будет плюс одна копейка или нет?

Чтобы узнать, сколько еще раз подорожает топливо, «Еврорадио» позвонило в «Белнефтехим». Но там нам предсказуемо говорят, что никакого «плана по подорожаниям нет»:

«Когда, что и сколько — такого прогноза нет. Все зависит от конъюнктуры рынка. От того, как будут изменяться все составляющие себестоимости. Цена, естественно, должна быть экономически обоснована».

Получается, «конъюнктура рынка» меняется исключительно в одну сторону и ровно на одну копейку в неделю? Если честно, так себе версия у «Белнефтехима». Но нас интересует другое: сколько еще подорожаний ждет белорусов за ближайшие недели.

«На фоне сокращения поставок нефти [из России] во второй половине прошлого года и в первом квартале этого года снижалась рентабельность белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. С этим нужно было что-то делать, — рассказывает аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Но на фоне падения доходов и протестов против декрета №3 существенное подорожание могло вызвать волну возмущения. Поэтому нашли такой хитрый метод: повышать на минимально возможную величину».

«Иезуитский» метод принес плоды: ни километровых очередей на заправках, ни заметного возмущения в соцсетях в связи с подорожанием топлива за последний месяц не замечено. А если так, то цены могут продолжать незаметный рост. Независимый аналитик Сергей Чалый полагает, что за две ближайшие недели суммарное подорожание топлива достигнет 5%:

«Были слухи, что растянули пятипроцентное повышение по одной копейке».

Такого же мнения придерживается блогер Евгений Судзиловский:

Чтобы совершить это, власти должны поднять цены на топливо на одну копейку еще дважды. После этого цепочка подорожаний может быть прервана. Этому могут поспособствовать и последние новости из России, считает Вадим Иосуб:

«Россия (по крайней мере, устами вице-премьера Аркадия Дворковича) связывала восстановление объема поставок нефти с оплатой задолженности за газ. Если все это осуществится: мы оплатим долг [$ 726 млн. — «Еврорадио»], и пойдут поставки в прежних больших объемах, — вполне возможно, что рост на одну копейку остановиться».

Экономист Леонид Заико тоже считает, что подорожание топлива продолжится. Он делает такой вывод из прогноза по инфляции на 2017 год:

«Инфляция у нас в стране оговорена на уровне 10%. Сейчас Нацбанк прогнозирует 7-8%. Возможно, и правительство исходит из этих цифр. Поэтому еще пару раз сделают [повышение цен] — ну и хватит».

В масштабах страны, так и вообще речь идет о немалых деньгах. «Еврорадио» подсчитало, что каждая дополнительная копейка в цене бензина приносит государству $ 8,7 млн в год. Четыре копейки — $ 35 млн. Шесть копеек — 50 миллионов долларов. Вот вам и подорожание на одну копейку!