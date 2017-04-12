Александр Соснов: Можно и деревья лобзиками пилить 2 12.04.2017, 9:53

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АЛЕКСАНДР СОСНОВ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Сколько еще белорусов будут кормить пустыми обещаниями?

Об этом бывший министр труда Беларуси Александр Соснов заявил в интервью «Завтра твоей страны».

— Не так давно Александр Лукашенко приказал чиновникам до 1 мая трудоустроить всех безработных. Насколько это реально в нынешних условиях и каков будет результат?

— Вопрос, что стоит понимать под словом «трудоустроить». Например, заставить всех лобзиками пилить большие деревья — все заняты, все трудоустроены. Второй вариант – всех разделить на две части: одна роет канаву, а вторая — идет следом и засыпает ее. И таких вариантов можно найти массу. Но насколько они эффективны? С точки зрения экономики, это полный нонсенс, профанация, и что сделают чиновники на местах, которые попали в такую ситуацию, мне трудно сказать. Но ничего хорошего они однозначно сделать не могут.

— То есть, стопроцентное трудоустройство нам не грозит?

— Во-первых, трудоустройство на сто процентов даже теоретически невозможно. Во-вторых, чиновники не способны создать экономически эффективные рабочие места. Если бы они могли это делать, они перестали бы быть чиновниками, а стали бы бизнесменами.

— Как вы оцениваете ситуацию на рынке труда в Беларуси?

— Плохо. То, что надо было делать 20 с лишним лет назад, власти не делали. А надо было проводить экономические реформы, как в соседних странах, хотя бы в той же Польше.

— Есть примеры, когда руководители частных компаний получают распоряжения от властей создать какое-то количество рабочих мест. И это в то время, когда на государственных предприятиях идут сокращения работников. И если руководитель такого частного предприятия выполнит подобный приказ, как это может сказаться на положении самого предприятия и производительности труда?

— С точки зрения экономической эффективности только сам предприниматель знает, сколько и когда ему нужно работников. И государство лезть в этот вопрос не должно. Чиновники уже влезали, когда запрещали ИП нанимать кого-то, кроме своих ближайших родственников.

— Лукашенко уже не раз категорически требовал от правительства обеспечить к концу года среднюю зарплату по стране в 500 долларов или 1000 рублей. Реально ли достичь этого показателя?

— Это все популизм, дешевая демагогия и непрофессионализм.

— Могут ли сегодня власти, как это уже было, для выполнения приказа главы государства включить печатный станок, напечатать столько денег, чтобы обеспечить «всем по 500»?

— Это они могут сделать: врубят станок, напечатают, раздадут, а завтра мы увидим тройной, четверной, десятикратный рост цен. Или с полок магазинов исчезнет все, если они заставят продавать по старым ценам. Решить экономические проблемы страны они не в состоянии. Вот сейчас вроде Россия подкинет денег, поскольку ей некуда деваться, ибо лишится последнего союзника, но это всего лишь на некоторое время слегка облегчит жизнь.

— Как долго власти могут жить заклинаниями по поводу всеобщей занятости, зарплаты «всем по 500» и прочими подобными мантрами?

— На Кубе живут и до сих пор, Северная Корея тоже живет до сих пор. Так что жить можно долго. Только это не жизнь. И даже не существование.