Бомбежка Воронежа 3 Илья Мильштейн, «Сноб»

12.04.2017, 9:59

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Этот собирательный Воронеж можно бомбить очень долго, однако все же не до бесконечности.

Бомбежка Воронежа — событие внезапное.

Вот он вроде только что стоял, этот собирательный Воронеж, во всей своей первозданной прелести и робкой беззащитной красе, а вот его уже бомбят. То есть российское начальство, желая дать отпор обнаглевшим иностранным лидерам, наказывает соотечественников. Допустим, в рамках политики контрсанкций отменяет иноземную еду, и россияне со смешанным чувством ликования и смертной тоски смотрят по телевизору, как давятся помидорами бульдозеры федерального подчинения.

Бомбежка Воронежа — акция просчитанная.

Ибо в рамках спецоперации по изничтожению зарубежных товаров и услуг начальство решает сразу две важных задачи. Во-первых, население проникается патриотическими идеями, которые особенно хорошо усваиваются организмом, когда желудок не слишком перегружен едой. Во-вторых, оказывается помощь отечественному производителю, который отныне может прикармливать народ своими яствами, не опасаясь конкуренции и задирая цены. Правда, не все границы еще на замке, и сквозь бреши в заборах, бывает, просачиваются в РФ белорусские креветки, бананы и ананасы, но это тоже вопрос чисто политический. Если Лукашенко ведет себя хорошо, то и дары могилевского моря могут быть допущены до российских прилавков. Если же он ведет себя плохо, то бананы из Витебска беспощадно изымаются бдительной нашей таможней.

Бомбежка Воронежа — явление только внешне абсурдное, а на деле глубоко продуманный ход.

Когда, например, осенью позапрошлого года начальство отменяло чартерные рейсы в Турцию, имелось в виду, что граждане теперь будут летать на отдых почти исключительно в Крым, который приплыл в родную гавань. И хотя малосознательные граждане в массе своей туда не полетели ни осенью, ни весной, ни летом, возможность такая им была предоставлена. Предполагалось, что рано или поздно полетят, куда денутся.

Нечто подобное начальство, по-видимому, замыслило и в эти дни, известив авиакомпании и туроператоров о возможном прекращении чартерных полетов в ту же Турцию. Однако во главе угла, как обычно, политика. В прошлый раз россияне не смогли отдохнуть летом в Анталье по той причине, что турки сбили у себя на границе российский военный самолет, и за это их наказывали вместе с нашими туристами. На сей раз друг, предатель, снова друг и опять не пойми кто Реджеп Эрдоган провинился иначе. Официальная Анкара горячо поддержала американцев, разбомбивших сирийскую авиабазу, и пару дней спустя начальство уже закономерным образом собирается бомбить Воронеж.

Бомбежки, как бы сказать, рифмуются.

Причем нельзя не отметить особо зверский характер этого грядущего бомбометания, в ходе которого бомбомет будет работать с предельной отдачей, кося всех подряд. Турецкий курортный бизнес, который едва оклемался после того, как Владимир Владимирович, выслушав невнятные извинения Эрдогана, скрепя сердце его простил. Российских авиаперевозчиков, уже почти продавших билеты на многочисленные рейсы. Российских туроператоров, забронировавших огромное количество билетов и койко-мест на ближайшие месяцы. Что же касается желавших отдохнуть в Турции россиян, то число их, по словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, измеряется шестизначной цифрой. «Это будет, — предрекает пресс-секретарь, — беспрецедентный облом для миллионов туристов, даже хуже, чем закрытие Турции в 2015 году». Поскольку на дворе уже апрель и людям снится море.

Впрочем, до конца непонятно: состоится ли она, обещанная бомбежка Воронежа?

Ясно, что движет начальством, которое по устоявшейся уже традиции более всего хочет отвести душу на своих, если уж нельзя побомбить ни Турцию, ни Америку. Но ситуация сегодня складывается иная, если сравнивать ее с эпохой первоначальных санкций и санкций секторальных. Да и с Анкарой отношения никоим образом не разорваны, и в телефонной беседе Лаврова с Чавушоглы обе стороны, вероятно, высказывались на разные животрепещущие темы со свойственной дипломатам осторожностью. Так что, скорее всего, информация об отмене чартерных рейсов была запущена с целью пошантажировать оборзевших турок, которые вновь стали требовать отставки Башара Асада.

А лето близится, и ежели при помощи такого трюка удастся переубедить Эрдогана, то и хорошо. Дескать, миллионы наших туристов рвутся на ваши пляжи, и зачем их огорчать из-за какого-то Асада? Не исключено, что суровый с виду, но добрый в душе турецкий национальный лидер, услышав такое, смягчится сердцем и пожалеет их всех: и российских туристов, и сирийского диктатора. Да и деньги нужны, которыми сорят на отдыхе щедрые наши отдыхающие.

Ну и с ними тоже не до конца ясно, с жертвами неустанных бомбежек. Несомненно, россияне — народ терпеливый, как показывает история и современная практика, но терпение их не беспредельно. Этот собирательный несчастный Воронеж можно бомбить очень долго, однако все же не до бесконечности. Год-другой-третий, а потом у людей накапливается усталость, им надоедает, сцепив зубы, одобрять эти бомбежки, и тут возможны всякие неожиданности. Тем более когда речь идет о миллионах людей, которым всего-то хочется отдохнуть от начальства, и лучше бы их не доводить до крайности, всей своей жизнью заслуживших право на отдых.

Илья Мильштейн, «Сноб»