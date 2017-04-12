Лига чемпионов: Ювентус уверенно обыгрывает Барселону 12.04.2017, 10:09

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«Старая синьора» отправила три безответных мяча в ворота «cине-гранатовых».

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов подарила невероятно интересные пары. Самые топовые клубы сошлись друг с другом, ну а крепкие андердоги получили свой шанс на дальнейший успех, пишет champions.football.ua.

Ювентус и Барселона — это вывеска из разряда must see для футбольного болельщика. А уж если добавить те обстоятельства, при которых встретились команды...Каталонцы совершили свой невероятный камбек с ПСЖ, а Ювентус собрал такой состав, с которым совершенно точно можно претендовать на победу в Лиге чемпионов.

Со стартовым свистком Ювентус стал активно прессинговать Барселону и гости на первых порах не так просто выходили из своей половины поля. Этот прессинг очень быстро воплотился в пару опасных моментов. Но если удар Хедиры вышел неточным, то Игуаин замыкал очень опасную подачу со штрафного, но пробил прямо в руки тер Штегену.

Начало для Ювентуса вышло лучше не придумаешь. Уже на седьмой минуте хозяева праздновали свое первое взятие ворот. Хуан Куадрадо прошел по флангу и отдал хорошую передачу на Дибалу в штрафную. Аргентинец даже не сдвинулся с места, а просто повернул корпус и закрутил мяч в угол ворот — 1:0.

Барселоне это все с ходу начало напоминать парижский сценарий матча. У трио нападения MSN было критически мало моментов для того, чтобы разочаровать Буффона и компанию. За весь первый тайм единственный достойный внимания эпизод случился с участием Месси и Иньесты. Первый вырезал шикарную передачу, а второй не смог переиграть Буффона.

Сразу после этого отличного шанса Ювентус убежал в контратаку, в результате которой Дибала получил мяч на линии штрафной и в касание пробил тер Штегена. Вот так, довольно легко, Ювентус завладел серьезным преимуществом в два мяча.

Но, горький опыт ПСЖ приучил туринцев не расслабляться и команда очень слаженно действовала в обороне, не позволяя гостям вообще бить по воротам. Сами игроки Ювентуса имели еще пару возможностей. Тут сразу стоит отметить кошмарную игру фланговых защитников Барселоны. Игравший слева Матье позволял Куадрадо делать все что угодно, и колумбиец этим пользовался — отдавал передачи, ждал открывающихся партнеров, показывал технику. Перерыв застал Барселону в крайне непростой ситуации.

Ожидаемо, после перерыва Барселона стала играть активнее в атаке. Это воплотилось в ряд неплохих моментов. Где-то самим каталонцам не везло, где-то здорово сыграл Буффон, а некоторые моменты вовремя ликвидировали защитники.

Но все атакующие потуги гостей были перекрыты еще одним взятием ворот от Ювентуса. Обычная подача с углового окончилась ударом Кьеллини, после чего мяч от штанги отлетел в ворота. Вот так, на 55-ой минуте Ювентус уже крупно вел в счете.

По ходу матча Барса и правда могла рассчитывать на забитый гол. В частности, неплохой шанс был у Луиса Суареса, но уругваец на 68-ой минуте не воспользовался им. Стоит ли говорить, что атакующее трио гостей, да и вся команда, сыграли ниже своих возможностей?

Не обошлось и без спорного судейства. Манджукич получил предупреждение после того, как на нем самом сфолил Серхи Роберто. Позже хорват сам грубо сыграл и заслуживал получить вторую желтую.

Были претензии к судье и у Хедиры, которому зафиксировали офсайд, когда тот был на линии с защитниками. Немец прострелил с фланга, а Куадрадо замкнул пас. А ведь это мог быть 4 гол.

Барселона могла апеллировать к арбитру после того, как мяч попал в руку Кьеллини. Повтор же показал, что мяч отскочил игроку в руку от головы и решение арбитра можно считать верным.

Финальный свисток зафиксировал заслуженный триумф Ювентуса. Но рано ставить точку в противостоянии. Барселона приучила, что от нее можно ожидать чего угодно. Единственная разница между ПСЖ и Юве была лишь в том, что туринцы играли так, как будто ничего особенного не произошло.

Ювентус - Барселона 3:0

Голы: Дибала 7, 22, Кьеллини, 55

Ювентус: Буффон — Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандро — Пьянич (Барцальи, 89), Хедира — Куадрадо (Лемина, 73), Дибала (Ринкон, 81), Манджукич — Игуаин

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Матье (Гомеш, 46) — Ракитич, Маскерано, Иньеста — Месси, Суарес, Неймар