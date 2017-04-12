Velcom повысил стоимость услуг 4 12.04.2017, 10:18

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Сегодня мобильный оператор повысил тарифы на услуги связи.

Увеличение стоимости составило 9% и коснулось звонков, абонентской платы, SMS, MMS, интернет-тарифов, тарифов на исходящие международные звонки, специальные и некоторые дополнительные услуги (в том числе роуминг), пишет tut.by.

Также произошло изменение принципа предоставления мобильного интернета тарифного плана «Smart Бесконечный» (при потреблении, превышающем 100 ГБ, доступ в интернет будет предоставляться на скорости до 512 Кбит/с).

Изменения не затронули абонентскую плату, стоимость исходящих вызовов на стационарные номера и в сети мобильных операторов Беларуси для абонентов тарифных планов «Социальный» и «Пенсионный».