Зенон Позняк: Запад должен реагировать на ситуацию в Беларуси 1 12.04.2017, 10:49

7,059

Зенон Позняк

Фото: charter97.org/Иван Межуй

«Дело патриотов» напоминает сфабрикованные процессы 1930-х.

Об этом «Радыё Рацыя» заявил председатель Консервативно-христианской партии БНФ Зенон Позняк.

Политик считает, что спецслужбы специально арестовали людей, способных организовать военное сопротивление российской агрессии, а само дело «Белого легиона» очень напоминает «следствие» против «Союза освобождения Беларуси», когда в 30-х годах прошлого века ГПУ сама выдумала организацию, чтобы репрессировать белорусский элиту:

- Нету этой организации («Белый легион» - ред.), они и сами уже забыли о ней. Но это люди военные, которые могут владеть оружием, патриоты. Начнется война - вот они и пойдут воевать. И поэтому решили их «закрыть». КГБ все время так работает. В 30-х годах придумали целую организацию – «Союз освобождения Беларуси». И под эту марку хватали людей, интеллигенцию, а после расстреливали. То же самое делается и сейчас.

Также Зенон Позняк отметил, что общество обязательно должно реагировать на аресты невинных людей. Белорусы зарубежья также могут помочь, собирая средства для семей заключенных. Политик добавил, что белорусская диаспора должна призвать международные организации и власти демократических стран к реакции на ситуацию в Беларуси.