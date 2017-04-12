В Египте нашли построенную 37 веков назад пирамиду 1 12.04.2017, 11:09

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Совсем недавно в Египте обнаружили пирамиду, которая ранее была неизвестна науке.

Об этом сообщил Махмуд Афифи, глава Департамента Министерства по делам древностей Египта. Adme.ru делится подробностями этого открытия, благодаря которому, возможно, будут переписаны учебники истории.

Руины пирамиды были обнаружены к северу от знаменитой пирамиды фараона Снофру в царском некрополе Дахшур, расположенной в 40 километрах от Каира. В настоящее время археологи пытаются определить точный размер пирамиды.

По словам ученых, найденное сооружение было первой попыткой строительства равнобедренной пирамиды. Археологами был найден проход, который вел внутрь пирамиды, а затем поднимался к поверхности земли. Также были найдены фрагмент алебастровой таблицы с иероглифами и обломки каменных блоков.

Снофру был первым фараоном Четвертой династии, известной также как «династия строителей». Все его пирамиды включали в себя погребальные комплексы, поскольку некрополь Дахшур был местом захоронения придворных и чиновников. «Ломаная» пирамида Снофру является одним из первых примеров переходного стиля в искусстве возведения пирамид. Исходный наклон граней пирамиды составлял угол в 55°, но земля под сооружением была неустойчивой, что заставляло постройку прогибаться. Поэтому строители сооружили вокруг основания корпус, который придал пирамиде изогнутую форму:

Министерство по делам древностей Египта сделало официальное заявление об открытии на своей странице в Facebook. Сообщается, что все элементы недавно обнаруженной пирамиды находятся в хорошем состоянии. Дальнейшие раскопки и изучение иероглифов помогут раскрыть все секреты древнего сооружения.