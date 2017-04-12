Лозунги протестной весны 12.04.2017, 11:16

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Весна 2017 года породила множество ярких примеров креативности рассерженных белорусов.

Протестные марши начались в Беларуси 17 февраля — 20 февраля 470 тысяч белорусов были обязаны выплатить штраф, известный как «налог на тунеядство», в размере около 360 белорусских рублей (около 200 евро). Первая акция в Минске стала самой многочисленной - на Марш рассерженных белорусов вышли несколько тысяч человек. Вдохновившись столицей, начали присоединяться областные города. Стоит выделить Гомель, несмотря на запрет властей, на марш 19 февраля собралось 2 тысячи человек. В марте к волне протестов присоединились райцентры.

Действие декрета после начала протестов приостановили на год, но акции не прекращались и из социальных переросли в политические. Люди все чаще требовали не просто отменить издевательский декрет, а сменить власть. Когда ситуация опасно накалилась, Лукашенко развязал руки силовикам, приказав добывать «изюм из булки» (нейтрализовывать протестующих). В итоге счет задержанным, оштрафованным, избитым пошел на сотни.

Протестная весна породила множество лозунгов и кричалок, которые пестрели на многочисленных плакатах и звучали над толпой во время акций в разных городах. «Нет декрету №3! Лукашенко - уходи!», «Кто главный дармоед? Президент!», «Мы не рабы!» - самые распространенные, но далеко не все. Сайт belaruspartisan.org предлагает пересмотреть и вспомнить самые яркие из них.