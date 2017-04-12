закрыть
12 апреля 2017, среда, 13:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Reuters: До конца апреля США определятся с санкциями против Лукашенко

10
  • 12.04.2017, 11:26
  • 3,957

Разгон мирных акций протеста может очень дорого обойтись белорусским властям.

Администрация президеннта США Дональда Трампа должна решить к концу апреля, продлевать ли мораторий на санкции против Беларуси, cообщает Reuters.

До брутальных разгонов мирных акций протеста 25 и 26 марта вопрос о санкциях против Лукашенко не являлся первым в списке приоритетов для США, которые прежде всего должны определиться с тем, как выстраивать отношения с Россией и Китаем.

«Однако решение о санкциях против Беларуси может стать проверкой того, насколько важна для новой администрации тема защиты прав человека», - отмечает издание.

Мораторий на санкции против девяти белорусских компаний, впервые введенный в 2015 году, должен был стимулировать белорусские власти к проведению демократических преобразований и сближению с ЕС и США.

Однако разгон в Минске акции протеста 25 марта, сотни участников которой были задержаны, вновь сделал актуальным вопрос о возобновлении санкций.

«Недавний разгон (протестов) актуализировал тему прав человека, - сказал на условиях анонимности помощник конгрессмена. - Вопрос восстанавливать или не восстанавливать санкции опять стал актуальным».

Решение должно быть принято к концу апреля. Если администрация не примет никакого решения, санкции будут возобновлены автоматически.

Администрация Трампа склоняется к тому, чтобы продлить мораторий на санкции, но скорее всего будет ожидать до последнего момента, «чтобы убедиться, что они не сделали ничего ужасного», сказал чиновник США на условиях анонимности.

Сотрудники Госдепартамента и Казначейства, как и белорусский МИД, отказались комментировать вопрос о санкциях.

США ввели санкции против белорусских госкомпаний после жесткого разгона протестов в конце 2010 года, когда сотни человек также были задержаны, десятки получили тюремные сроки за участие в беспорядках.

В октябре 2015 года США впервые ввели мораторий на санкции против белорусских госкомпаний, а в 2016 году санкции против Беларуси отменил Евросоюз.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?