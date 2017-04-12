Reuters: До конца апреля США определятся с санкциями против Лукашенко 10 12.04.2017, 11:26

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Разгон мирных акций протеста может очень дорого обойтись белорусским властям.

Администрация президеннта США Дональда Трампа должна решить к концу апреля, продлевать ли мораторий на санкции против Беларуси, cообщает Reuters.

До брутальных разгонов мирных акций протеста 25 и 26 марта вопрос о санкциях против Лукашенко не являлся первым в списке приоритетов для США, которые прежде всего должны определиться с тем, как выстраивать отношения с Россией и Китаем.

«Однако решение о санкциях против Беларуси может стать проверкой того, насколько важна для новой администрации тема защиты прав человека», - отмечает издание.

Мораторий на санкции против девяти белорусских компаний, впервые введенный в 2015 году, должен был стимулировать белорусские власти к проведению демократических преобразований и сближению с ЕС и США.

Однако разгон в Минске акции протеста 25 марта, сотни участников которой были задержаны, вновь сделал актуальным вопрос о возобновлении санкций.

«Недавний разгон (протестов) актуализировал тему прав человека, - сказал на условиях анонимности помощник конгрессмена. - Вопрос восстанавливать или не восстанавливать санкции опять стал актуальным».

Решение должно быть принято к концу апреля. Если администрация не примет никакого решения, санкции будут возобновлены автоматически.

Администрация Трампа склоняется к тому, чтобы продлить мораторий на санкции, но скорее всего будет ожидать до последнего момента, «чтобы убедиться, что они не сделали ничего ужасного», сказал чиновник США на условиях анонимности.

Сотрудники Госдепартамента и Казначейства, как и белорусский МИД, отказались комментировать вопрос о санкциях.

США ввели санкции против белорусских госкомпаний после жесткого разгона протестов в конце 2010 года, когда сотни человек также были задержаны, десятки получили тюремные сроки за участие в беспорядках.

В октябре 2015 года США впервые ввели мораторий на санкции против белорусских госкомпаний, а в 2016 году санкции против Беларуси отменил Евросоюз.