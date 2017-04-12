Белорусов приглашают бесплатно поработать

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  • 12.04.2017, 11:45
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«Республиканский субботник» пройдет 22 апреля.

Эта дата определена постановлением Совета министров Беларуси от 11.04.2017 г. №270.

Принятым постановлением утвержден состав рабочей группы по подготовке и проведению субботника. Ее возглавил заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Согласно документу, всем органам госуправления и прочим госорганизациям, «рекомендуется на добровольной основе провести республиканский субботник на рабочих местах».

Денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых «добровольно» работниками, перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 22 апреля 2017 г. является рабочим днем, производится с их «согласия» в размерах, определяемых «добровольно» самими коллективами работников.


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