Николай Черноус: Имеем право выходить на Площадь 1 12.04.2017, 11:51

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Николай Черноус

Фото: «Радыё Свабода»

Времена, когда можно было молча воспринимать запреты властей, прошли.

Ответ на свою заявку о проведении народного собрания в Барановичах Николай Черноус-старший получил 11 апреля, сообщает intex-press.by.

В письме из Барановичского горисполкома отмечено, что активисту не разрешают провести это мероприятие из-за того, что он не может быть его организатором – согласно Закону «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». В одной из статей этого закона сказано, что лица, нарушившие порядок организации или проведения массового мероприятия, в течение года после наложения административного взыскания не могут быть организаторами массового мероприятия.

– Я ждал, что найдут любой предлог, чтобы отказать, – говорит Николай Черноус. – Но я считаю, что люди, живущие в нашем городе, должны иметь право голоса и имеют право выходить на площадь. Буду опять обращаться в исполком: времена, когда я молча воспринимал эти отписки, прошли.

С какими именно предложениями или требованиями Черноус-старший намерен обратиться к барановичским властям, пока не известно, но, по его словам, он намерен добиться того, чтобы «слова людей были ими услышаны».

В последний раз Николай Черноус-старший был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка проведения и организации массовых мероприятий в марте этого года – после участия в «Марше нетунеядцев» в Барановичах. Суд, который состоялся 22 марта, назначил активисту штраф в размере 40 базовых величин (920 рублей).

Напомним, заявку в Барановичский горисполком на проведение народного собрания Николай Черноус-старший подал 31 марта. Мероприятие он предлагал провести 15 апреля за собственные деньги – в зале исполкома или на площади Ленина. В своей заявке Черноус предложил городским властям «обеспечить явку» Лукашенко, начальников исполкомов и других лиц.