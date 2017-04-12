Шон Спайсер: Россия устраивает коктейльные вечеринки с несостоявшимися государствами 12.04.2017, 12:10

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Шон Спайсер

Официальный представитель Белого дома резко раскритиковал международные действия РФ.

Шон Спайсер заявил, что Северная Корея, Сирия и Иран являются «несостоявшимися государствами», - передает РИА «Новости».

- Единственные страны, которые не поддерживают позицию США, – это Сирия, КНДР, Иран и Россия. Все они являются несостоявшимися государствами, за исключением России, – сказал Спайсер.

По его словам, «это не самое лучшее время, чтобы устроить коктейльную вечеринку с этими странами».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Северная Корея ищет неприятностей и добавил, что США решат эту проблему.