Шон Спайсер: Россия устраивает коктейльные вечеринки с несостоявшимися государствами
- 12.04.2017, 12:10
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Официальный представитель Белого дома резко раскритиковал международные действия РФ.
Шон Спайсер заявил, что Северная Корея, Сирия и Иран являются «несостоявшимися государствами», - передает РИА «Новости».
- Единственные страны, которые не поддерживают позицию США, – это Сирия, КНДР, Иран и Россия. Все они являются несостоявшимися государствами, за исключением России, – сказал Спайсер.
По его словам, «это не самое лучшее время, чтобы устроить коктейльную вечеринку с этими странами».
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Северная Корея ищет неприятностей и добавил, что США решат эту проблему.