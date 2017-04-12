Пресс-служба Путина проигнорировала Лукашенко 7 12.04.2017, 12:28

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Телефонный разговор между правителями Беларуси и России состоялся вечером 11 апреля.

Лукашенко и Путин обсудили выполнение правительствами и ведомствами двух стран достигнутых 3 апреля в Санкт-Петербурге соглашений.

На официальном сайте главы России упоминаний об этой беседе нет.

Также в центре внимания были «белорусско-российское взаимодействие на интеграционных площадках, актуальные вопросы международной повестки дня», сообщает пресс-служба Лукашенко.