Пресс-служба Путина проигнорировала Лукашенко

Пресс-служба Путина проигнорировала Лукашенко7
- 12.04.2017, 12:28
- 7,687
Телефонный разговор между правителями Беларуси и России состоялся вечером 11 апреля.
Лукашенко и Путин обсудили выполнение правительствами и ведомствами двух стран достигнутых 3 апреля в Санкт-Петербурге соглашений.
На официальном сайте главы России упоминаний об этой беседе нет.
Также в центре внимания были «белорусско-российское взаимодействие на интеграционных площадках, актуальные вопросы международной повестки дня», сообщает пресс-служба Лукашенко.