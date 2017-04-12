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В центре Бреста поселился бобр

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  • 12.04.2017, 12:45

Животное разгуливает по территории Гребного канала.

На гребном канале в Бресте поселился бобр. Отселять животное не планируют. Считается, что для людей он не опасен, если, конечно, не пытаться сделать с ним селфи, пишет «Брестская газета».

«Если к бобру не лезть, то проблем никаких нет. А если у нас народ чуть ли не селфи пытается делать с бобром, то от этого возникают все проблемы», — прокомментировал возникшую ситуацию начальник Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Петр Брыш.

Он подчеркнул, что животное это не хищное, питается растительностью. И порекомендовал при встрече с бобром просто обойти его, а не идти напролом и пугать.

«Сам бобр никогда не будет нападать. Он может только защищаться», — пояснил начальник инспекции.

О встрече с бобром на Гребном канале рассказал инструктор брестской роллер-школы Олег Гневушев. Около восьми часов вечера в субботу 7 апреля он проводил занятия с детьми. Они ехали по дорожке вдоль канала, как вдруг увидели, что из воды на берег вылезло большое животное.

«По размерам не меньше овчарки», — рассказывает очевидец. Разглядев его, поняли, что это бобр. Он, по словам тренера, забавно полз по дороге, медленно передвигая лапами.

«Я сказал своим ученикам остановиться, так как бобр — животное не мирное. А сам постарался запечатлеть этот момент, соблюдая дистанцию. Бобр становиться звездой Youtube не пожелал и с прытью скрылся в воде. А на дороге остались его мокрые следы», — вспоминает Олег.

Бобра в районе Гребного канала он видел уже второй раз. Оказывается, встреча в Бресте с этим животным — не редкость.

«Одна семья вытесняет другую, появляются молодые, и они сдвигаются по водоемам. Бобры могут и в людных местах быть. В Клейниках стоит коттеджный дом, а рядом с каналом бобр живет. Нору он сделал чуть ли не на огород к человеку. Поэтому здесь как бы таких проблем нет с этими животными», — считает Петр Брыш.

Он напомнил, что на Вульке был случай, когда бобр пришел во двор многоэтажного дома и сидел под машиной.

По словам начальника инспекции, у нас большое количество бобров и они имеют свое пространство. В Бресте эти животные обитают на всех водных объектах. Вести подсчет грызунов должно охотхозяйство, но в городских условиях это не делалось. Бобров не отселяют, потому что некуда. Если и перевезти их в другое место, они все равно вернутся обратно.

«Бобры занимают пустые пространства на водном объекте. Если мы их отселим, то другие придут или те же вернутся», — пояснил Петр Брыш.

Напомним, в 2013 году встреча трех брестских рыбаков с бобром закончилась трагически. За желание сфотографироваться с грызуном один из них поплатился жизнью.


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