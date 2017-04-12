Литовцы ловили на границе с Беларусью «зеленых человечков из Удии» 12.04.2017, 12:38

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Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Согласно легенде учений диверсанты из «Удии» приехали на поезде в Шальчининкай.

Пограничники, полицейские и сотрудники общественной безопасности Литвы во вторник участвовали в учениях по отражению действий диверсантов на государственной границе, сообщает delfi.lt.

Согласно легенде учений, проводимых по распоряжением министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса, специальные силы недружественного Литве государства «Удия» нелегально пересекли границу и собираются занять одну из погранзастав, а также комиссариат полиции Шальчининкай. «Имитировалось вторжение зеленых человечков на территорию Литвы, высадка из поезда», - сообщил после учений журналистам Мисюнас.

После того, как силы Удии были замечены, на пограничном участке пропала радиосвязь. Псевдодиверсантам, имитировалось вторжение около 30-ти диверсантов, удалось занять комиссариат полиции. Более десяти полицейских во время вторжения были «убиты».

Представители МВД сказали, что пока не могут назвать число задействованных в учениях сотрудников системы ВД, потому что учения еще не закончились. «Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую экстремальную ситуацию будут реагировать литовские службы. Об учениях заранее было поставлено в известность только руководство полиции, Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и Службы общественной безопасности (СОБ). Рядовые сотрудники, операторы Единого центра помощи заранее не знали, что это учения», - сказал глава МВД для пресс-релиза.

Фото: DELFI

По словам министра, важно было проверить, как службы способны взаимодействовать между собой, обмениваться информацией в условиях отсутствия связи, когда информация о вылазке диверсантов достигла МВД.

Оценка результатам учений будет дана после рапортов руководителей всех служб и обсуждения. «Это были не показательные учения, на них не было ни стрельбы, ни дыма. Такие вражеские силы передвигались бы тихо и быстро, поэтому очень важно было бы их вовремя заметить, сообщить об их передвижении и адекватно реагировать», - сказал Мисюнас.

Как отметил временный глава полиции, наблюдая имитацию преступных действий, некоторые жители обратились в Центр общий помощи (ЦОП). Мисюнас же, в свою очередь, отметил, что ЦОП не предоставил никакой информации об инцидентах, а это, по его словам, демонстрирует, что жители, видевшие «зеленых человечков», не позвонили по номеру 112.

Пресс-секретарь ЦОП Вильма Юозявичюте сообщила, что были получены звонки жителей во время учений, однако специалисты других служб об этом не информировали, поскольку люди не просили о помощи. «Некоторые возмущались, что куда-то не могут проехать. Другие спрашивали о том, что происходит», - сказала Юозявичюте.

Система ВД Литвы обеспокоилась гибридными угрозами после осуществленной в 2014 году Россией аннексии Крыма. «Зелеными человечками» были названы российские военные, которые в 2014 году начали аннексию принадлежащего Украине Крымского полуострова.

Все же, министр не подтвердил, что в ходе учений готовились противостоять именно российским диверсантам. Напомним, что по-литовски Беларусь называется «Гудия».