закрыть
12 апреля 2017, среда, 13:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Литовцы ловили на границе с Беларусью «зеленых человечков из Удии»

  • 12.04.2017, 12:38
  • 4,536
Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Согласно легенде учений диверсанты из «Удии» приехали на поезде в Шальчининкай.

Пограничники, полицейские и сотрудники общественной безопасности Литвы во вторник участвовали в учениях по отражению действий диверсантов на государственной границе, сообщает delfi.lt.

Согласно легенде учений, проводимых по распоряжением министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса, специальные силы недружественного Литве государства «Удия» нелегально пересекли границу и собираются занять одну из погранзастав, а также комиссариат полиции Шальчининкай. «Имитировалось вторжение зеленых человечков на территорию Литвы, высадка из поезда», - сообщил после учений журналистам Мисюнас.

После того, как силы Удии были замечены, на пограничном участке пропала радиосвязь. Псевдодиверсантам, имитировалось вторжение около 30-ти диверсантов, удалось занять комиссариат полиции. Более десяти полицейских во время вторжения были «убиты».

Представители МВД сказали, что пока не могут назвать число задействованных в учениях сотрудников системы ВД, потому что учения еще не закончились. «Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую экстремальную ситуацию будут реагировать литовские службы. Об учениях заранее было поставлено в известность только руководство полиции, Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и Службы общественной безопасности (СОБ). Рядовые сотрудники, операторы Единого центра помощи заранее не знали, что это учения», - сказал глава МВД для пресс-релиза.

Фото: DELFI

По словам министра, важно было проверить, как службы способны взаимодействовать между собой, обмениваться информацией в условиях отсутствия связи, когда информация о вылазке диверсантов достигла МВД.

Оценка результатам учений будет дана после рапортов руководителей всех служб и обсуждения. «Это были не показательные учения, на них не было ни стрельбы, ни дыма. Такие вражеские силы передвигались бы тихо и быстро, поэтому очень важно было бы их вовремя заметить, сообщить об их передвижении и адекватно реагировать», - сказал Мисюнас.

Как отметил временный глава полиции, наблюдая имитацию преступных действий, некоторые жители обратились в Центр общий помощи (ЦОП). Мисюнас же, в свою очередь, отметил, что ЦОП не предоставил никакой информации об инцидентах, а это, по его словам, демонстрирует, что жители, видевшие «зеленых человечков», не позвонили по номеру 112.

Пресс-секретарь ЦОП Вильма Юозявичюте сообщила, что были получены звонки жителей во время учений, однако специалисты других служб об этом не информировали, поскольку люди не просили о помощи. «Некоторые возмущались, что куда-то не могут проехать. Другие спрашивали о том, что происходит», - сказала Юозявичюте.

Система ВД Литвы обеспокоилась гибридными угрозами после осуществленной в 2014 году Россией аннексии Крыма. «Зелеными человечками» были названы российские военные, которые в 2014 году начали аннексию принадлежащего Украине Крымского полуострова.

Все же, министр не подтвердил, что в ходе учений готовились противостоять именно российским диверсантам. Напомним, что по-литовски Беларусь называется «Гудия».


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?