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Владимир Орлов и Павел Татарников презентовали в Бресте новую книгу

  • 12.04.2017, 12:59
Фото: Якуб Сушчынскі

«Айчына» рассказывает об истории Беларуси от Полоцкого княжества и до восстания Тадеуша Костюшко.

Более 70 человек собралось на презентации книги Владимира Орлова и Павла Татарникова «Айчына. Маляўнічая гісторыя». Это первая часть из двух, в которой описано и богато иллюстрирована история Беларуси со времен Полоцкого княжества и до восстания Тадеуша Костюшко, передает «Радые Рацыя».

Подробнее о книге рассказал сам соавтор, писатель Владимир Орлов: - Мы очень рады успеху этой книги, мы приехали сюда уже с книгами второго тиража. Первый тираж в три тысячи разошелся в Минске за две недели. Я верю и в третий, и в четвертый тиражи «Айчыны», так как все больше наших соотечественников стремятся к тому, чтобы у них было Отечество, стремятся вернуться к своим ценностям, стараются найти связи с предками, которые укрепляют род.

Писатель Владимир Орлов над книгой работал четыре года, а художник Павел Татарников шесть лет. Стоимость экземпляра на презентации составляла 45 рублей. Вскоре продолжится работа над второй частью книги, которая будет посвящена истории Беларуси со времен вхождения в состав Российской империи и до первых лет независимости.


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