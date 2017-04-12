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Кто выводит деньги из Беларуси

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  • 12.04.2017, 12:51

Иностранные компании массово уходят из страны.

В первом квартале этого года число закрывшихся представительств иностранных компаний и организаций в 1,7 раза превысило число получивших разрешение белорусского МИДа на работу.

Это еще одно свидетельство уровня «деловой активности» в национальной экономике, пишет «Завтра твоей страны».

В первом квартале 2017 года МИД выдал разрешения на открытие представительств 27 структурам. Традиционно больше всего удовлетворенных запросов было со стороны российских компаний – 14.

Многие российские компании, которые захотели открыть представительства в Беларуси, связаны с возведением Белорусской АЭС.

Одобрение белорусского внешнеполитического ведомства получили также компании из Литвы, Китая, Польши, Швейцарии, Швеции, Венгрии, Сингапура и Украины, а в их числе Китайская машиностроительная международная корпорация, шведский производитель техники для лесного хозяйства Vimek и другие.

Покинувших белорусский рынок компаний было в 1,7 раза больше – 46. Тут лидируют – россияне (15 компаний) и литовцы (7). Всего в этом списке представители 18 стран.

Среди самых известных компаний, закрывших представительства в этом году, железнодорожный перевозчик Национальная компания «Казакстан темір жолы» и итальянская строительная корпорация Todini Costruzioni Generali. Итальянцы имели в Беларуси подряд на реконструкцию одной из автомобильных дорог.

В списке закрытых фигурирует и представительство эмиратской компании Riyada Investment. В 2013 году Лукашенко в ходе своего визита в Сингапур встретился с президентом Riyada Group и Riyada Investment Шейхой Деей бинт Ибрахим Аль-Халифой.

Глава крупной инвестиционной компании, работающей на рынках стран Персидского залива и Ближнего Востока, и белорусский лидер договорились о совместной деятельности в этом регионе. В 2013 году было зарегистрировано совместное предприятие Riyada PAL Awali в Бахрейне. На сайте группы говорится об ее участии в лизинговых программах для БелАЗа, МАЗа и МАЗ-МАНа.

«Замыслы у нас очень масштабные, если все получится, то это будет настоящий прорыв», - говорил по итогам встречи с главой Riyada Group Лукашенко.


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