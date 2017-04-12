Чиновники в Белоозерске летают по воздуху? 12.04.2017, 13:07

Дороги в райцентре не ремонтировались с 60-70-х годов прошлого века.

Дорог в Белоозерске не сделают по причине отсутствия денег. Власти будут и впредь обходиться только так называемым «косметическим» ремонтом. «Хотя дороги в городе не ремонтировались с 60-70-х годов и не соответствуют государственному стандарту, принятому в 2007 году», - рассказал «Радыё Рацыя» заместитель Брестского отделения Социал-демократической партии (Грамада) Валентин Лазаренков.

«Вся власть, от Белоозерска, Березы и до Бреста пишет одно и то же: денег нет. А закон есть или нет? Не мне прописан этот закон, он дорожникам прописан. Более того, наблюдатель там есть - это ГАИ, которая должна отслеживать: приведены дороги в соответствие или нет. ГАИ много лет ничего не делает по этим вопросам», - возмущается активист.

По словам Валентина Лазаренкова, чтобы решить вопрос с дорогами, активисты собрали тысячу подписей, переписка с властями ведется в течение года. За это время удалось добиться лишь латания большой дыры с коллектором.