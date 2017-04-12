закрыть
12 апреля 2017, среда, 13:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Чиновники в Белоозерске летают по воздуху?

  • 12.04.2017, 13:07

Дороги в райцентре не ремонтировались с 60-70-х годов прошлого века.

Дорог в Белоозерске не сделают по причине отсутствия денег. Власти будут и впредь обходиться только так называемым «косметическим» ремонтом. «Хотя дороги в городе не ремонтировались с 60-70-х годов и не соответствуют государственному стандарту, принятому в 2007 году», - рассказал «Радыё Рацыя» заместитель Брестского отделения Социал-демократической партии (Грамада) Валентин Лазаренков.

«Вся власть, от Белоозерска, Березы и до Бреста пишет одно и то же: денег нет. А закон есть или нет? Не мне прописан этот закон, он дорожникам прописан. Более того, наблюдатель там есть - это ГАИ, которая должна отслеживать: приведены дороги в соответствие или нет. ГАИ много лет ничего не делает по этим вопросам», - возмущается активист.

По словам Валентина Лазаренкова, чтобы решить вопрос с дорогами, активисты собрали тысячу подписей, переписка с властями ведется в течение года. За это время удалось добиться лишь латания большой дыры с коллектором.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?