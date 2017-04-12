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Путин: При Обаме было лучше

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  • 12.04.2017, 13:14

Правитель РФ констатировал ухудшение отношений с США при Трампе.

Рабочий уровень доверия между Москвой и Вашингтоном снизился при администрации американского президента Дональда Трампа, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир 24», опубликованном в среду, 12 апреля.

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал», — сказал правитель РФ.


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