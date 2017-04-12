Инна Кулей: С уверенностью на 90% можно говорить о возвращении программы Калиновского 12.04.2017, 13:33

Инна Кулей

Фото: belsat.eu

Формат программы будет известен уже в мае.

Программа Кастуся Калиновского была создана после президентских выборов 2006 года как ответ на репрессии в отношении студентов, которых исключили из вузов по политическим мотивам. Но в минувшем году программа была приостановлена.

О том, в каком формате будет продолжена программа Калиновского, сайту belaruspartisan.org рассказала глава белорусского комитета защиты репрессированных «Солидарность» Инна Кулей.

- Программа пока не начала свою работу, еще только идут переговоры, определяются критерии, по которым она будет работать, -- говорит Инна Кулей. – Вообще, программа и не закрывалась. Просто в прошлом году из-за того, что репрессированных в Беларуси, слава Богу, было гораздо меньше, она немного трансформировалось. И это здорово, потому что деньги, которые были выделены для Беларуси, не пошли на другие страны, а остались за нами. Наши молодые специалисты очень хорошо вписались в новый формат стажировок.

Однако все время разговор шел про то, что если снова возникнут такие прецеденты, когда студентов начнут исключают из вузов по политическим причинам, возобновятся репрессии, то снова появится квота для студентов. Поэтому можно сказать, что это будет не новая программа Калиновского, а возвращение к тому, что было.

Сейчас нужно определиться, в каком формате будет работать программа, как будет администрироваться, будут ли выделены дополнительные стипендии по линии МИДа или нет. Сегодня обо всем этом уже идут переговоры.

- Инна, а вы останетесь руководителем программы Калиновского?

- Я не руководила, а волонтерила. Наша организация когда-то начала помогать собирать документы, необходимые для зачисления на программу, созывала правозащитный совет, который подтверждал факт репрессий в отношении студентов, мы готовили специальные информационные папки, которые затем передавали в посольство.

Как все это будет организовано теперь – через посольство или с помощью правозащитных организаций – мне пока не ясно. Знаю, что в процесс переговоров включены все заинтересованные: директор программы с польской стороны, Министерство образования, МИД Польши, посольство Польши в Беларуси, правозащитники.

Может быть, к маю уже будет ясность с форматом программы. Но уже сегодня с уверенностью на 90 процентов можно говорить о том, что программа будет.

- Это хорошая новость.

- Да. Потому что в прошлом году, например, были студенты, которые не попали на обучение из-за того, что программа была приостановлена. Они пробовали поступить на другие польские программы, но только две девушки смогли это сделать. Остальные не знали польский язык на том уровне, на котором это требовалось. Сейчас те шесть человек, которые не попали в прошлом году на другие программы, занимаются в Польском институте, совершенствуют язык.

- А напомните, пожалуйста: чтобы попасть на программу Калиновского, польский нужно знать или его изучаешь уже в процессе обучения?

- Самый главный фактор включения в программу Калиновского - репрессии в отношении либо самого студента, либо в отношении его близких (отца или матери), а также их документальное подтверждение (протоколы, судебные решения и т.д.). Во всяком случае, так было раньше. Как будет теперь – пока трудно сказать.

Затем квалификационная комиссия выясняла, на каком уровне студент владеет польским языком. От этого зависит, в какую группу он попадет. Как правило, месяц-полтора студенты занимаются в Варшаве, их учат языку, знакомят с нюансами европейской системы обучения.

Дело в том, что весь процесс обучения происходит через компьютер, в том числе и разговоры с преподавателями, согласование расписания и всего прочего. И потом студенты уже едут в конкретный университет, в зависимости от того, какую специальность они выбрали, и какой университет их готов принять.

Там есть возможность на протяжении года бесплатно посещать курсы польского языка. Ну и на пять лет выделяется магистерская стипендия. Хотя в некоторых других программах каждые полгода нужно подтверждать, что ты имеешь право на стипендию. Поэтому программе Калиновского пока не было и нет аналогов.

Естественно, и усилий со стороны студентов должно быть приложено немало. Потому что если не сдаешь два экзамена, стипендия приостанавливается. Вообще, программа Калиновского – это не бонус, а шанс.

- Не секрет, что была и довольно жесткая критика в адрес программы…

- Наш правозащитный совет своей репутацией отвечает за то, как происходит отбор кандидатов на программу. Поверьте, здесь никогда не было никакого специального лобби, коррупции. На программу могут попасть и члены Союза поляков, и те, кто самостоятельно поступил в польский вуз, но понял, что не дотягивает по уровню языка и попросился перевестись на эту программу.

Были вопросы и к тем, кто не разговаривает на белорусском языке. Но у каждого своя история, и если человек учится по программе Калиновского, значит, на это есть все основания.