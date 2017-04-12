Грузия отказалась от российского газа 1 12.04.2017, 13:41

Необходимое стране сырье будет импортироваться из Азербайджана.

Грузия отказалась от приобретения природного газа у «Газпрома» до конца 2017 года. Необходимое стране сырье будет импортироваться из Азербайджана. Об этом в среду, 12 апреля, заявил министр энергетики Каха Каладзе, передает РИА «Новости».

«На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом», — заявил чиновник.

Он добавил, что Грузия собирается снизить зависимость от российского газа. Для этого в стране строится газохранилище, его планируют сдать в 2020 году.

C 2007 года Грузия напрямую не закупает газ у России. При этом страна получала топливо за транзит российского газа в Армению. Размер платы — 10 процентов от российского экспорта в Армению. Соответствующий договор «Газпрома» с Тбилиси истек 1 января 2017-го.

Новый договор подразумевает, что в ближайшие два года грузинская сторона в качестве вознаграждения за транзит в этом году будет получать и деньги, и сырье, а в 2018-м — только деньги. В Минэнерго Грузии утверждают, что соглашение позволяет не пользоваться российским газом.

На текущий момент Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию.