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Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

  • 12.04.2017, 13:56
Фото: РИА «Новости»

Произошедшее вчера вечером событие не афишировалось государственными СМИ.

Беларусь подписала Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил РИА «Новости» директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов.

«Беларусь вчера подписала Таможенный кодекс ЕАЭС. Он уже поступил в комиссию, в ближайшее время будет опубликован на нашем сайте», — сказал Некрасов журналистам.

В четверг пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик заявлял, что Минск не исключает подписания Таможенного кодекса ЕАЭС в ближайшее время.

Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где в декабре был подписан кодекс. Позже Лукашенко указом одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.


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