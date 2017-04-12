Секретный подарок Хрущева Гагарину 32 12.04.2017, 14:14

10,977

Этот документ расскажет больше, чем тысяча слов.

12 апреля 1961 года человек впервые полетел в космос. Это был Юрий Гагарин. И за считанные дни он стал самым популярным человеком на Земле.

Знаменитая гагаринская улыбка в глазах миллионов иностранцев смягчала и осветляла суровый образ Советского Союза, еще не названного «империей зла», но безусловно ею являвшегося, пишет nn.by.

На языке тектонической борьбы систем полет Гагарина означал следующее: «Америка, знай: мы имеем межконтинентальную ракету, способную нести ядерный заряд». Подобным образом сейчас разговаривает с миром Северная Корея.

Гагаринская улыбка вдохновляла и миллионы советских людей. Несмотря на голод, бедность, очереди за всем на свете, страна запускает человека в космос. Многим это давало духовную опору: ты не напрасно живешь в тех условиях, в которые тебя загнали.

И сегодня тот гагаринский полет остается одним из столпов наступательной ностальгии по СССР, составной частью новой имперской пропаганды.

О том, как жил советский народ в год, когда отправил человека в космос, свидетельствует один интересный документ — «Распоряжение Совета Министров СССР о подарках Ю. А. Гагарину. № 1037рс 18 апреля 1961 г. Секретно».

Первый советский космонавт получил за полет огромные премиальные — 15 тысяч рублей.

(Средняя зарплата была 81 рубль 30 копеек в месяц).

Помимо премиальных, Минобороны выделило Гагарину четырехкомнатную квартиру по месту службы.

Но самый любопытный приз — комплект повседневных вещей, предоставленный космонавту и его родным. Этот перечень расскажет больше, чем тысяча слов:

«1. Признать необходимым подарить от имени Правительства СССР первому летчику-космонавту СССР майору Гагарину Ю. А. и членам его семьи автомашину «Волга», жилой дом, мебель и экипировку согласно приложению.

Отнести связанные с этим расходы за счет резервного фонда Совета Министров СССР.

2. Обязать Министерство обороны СССР (т. Малиновского) выделить майору Гагарину Ю. А. четырехкомнатную квартиру по месту службы.

Председатель

Совета Министров Союза ССР Н. Хрущев

Секретно

Приложение

к распоряжению Совета Министров СССР от 18 апреля 1961 г. № 1037рс

1. Меблировка спальни, столовой, детской, кабинета, кухни

2. Автомашина «Волга»

3. Телевизор «Рубин»

4. Радиола «Люкс»

5. Стиральная машина

6. Холодильник

7. Пылесос

8. Ковровые дорожки

9. Пианино

10. Постельное белье — 6 комплектов

11. Одеяла — 2 штуки

Для родителей т. Гагарина Ю. А.

1. Сборный дом из трех комнат

2. Телевизор

3. Радиоприемник

4. Мебель на три комнаты

Экипировка для Юрия Алексеевич Гагарина

1. Пальто демисезонное

2. Пальто легкое летнее

3. Плащ

4. Костюм — 2 (светлый и темный)

5. Обувь — 2 пары (черные и светлые)

6. Рубашки белые — 6 штук

7. Шляпа — 2

8. Носки — 6 пар

9. Белье нижнее шелковое - 6 пар

10. Трусы, майки — 6 пар

11. Платки носовые — 12 штук

12. Галстуки — 6 шт.

13. Перчатки — 1 пара

14. Электробритва —1

15. Два комплекта военного обмундирования (парадное и повседневное)

16. Чемоданы — 2

Экипировка для жены

1. Пальто демисезонное

2. Пальто летнее

3. Плащ

4. Платья — 3

5. Черный костюм

6. Шляпы — 2

7. Гарнитуры — 6

8. Чулки — 6 пар

9. Туфли — 3 пары

10. Сумки дамские — 2

11. Перчатки — 2 пары

12. Косынки — 2 (шерстяная и шелковая)

13. Блузки — 2 шт.

14. Кофта шерстяная — 1 шт.

Экипировка для детей

1. Кровать детская

2. Детская коляска

3. Платья шерстяные — 4

4. Пальто — 2 (зимнее и летнее)

5. Шапочки — 2 (зимняя и летняя)

6. Обувь — 4 пары

7. Белье — 6 пар

8. Куклы, игрушки

9. Детское приданное

Экипировка для матери

1. Пальто летнее

2. Пальто зимнее

3. Плащ — 1

4. Платья — 2

5. Платок пуховый

6. Туфли — 2 пары

7. Белье — 6 пар

8. Чулки — 6 пар

9. Кофта шерстяная — 1 шт.

Экипировка для отца

1. Пальто летнее

2. Пальто зимнее

3. Плащ

4. Фуражка

5. Белье — 6 пар

6. Рубашки — 6 штук

7. Костюм — 2 (темно-серый и темный)

8. Ботинки — 2 пары (светлые и темные)

9. Галстуки — 4

10. Носовые платки — 6 шт.

11. Носки — 6 пар

Двум братьям и сестре т. Гагарина Ю. А. — по 1000 рублей.

Управляющий Делами

Совета Министров СССР Г. Степанов».

Глава сверхдержавы секретным распоряжением премируют самого известного в мире человека носками, носовыми платками, туфлями.

И такие же комплекты получают его родные. Будем надеяться, размеры подошли и ничего не пришлось перешивать.