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В России снова закопали тонны польских яблок из Беларуси

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  • 12.04.2017, 14:29
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Смоленские таможенники продолжают задерживать санкционные партии яблок.

Продолжаются попытки провоза через белорусско-российскую границу санкционной продукции, не обходится без эксцессов при задержании.

Так, по информации главного государственного таможенного инспектора Смоленской таможни Владимира Сафонова, на этой неделе смоленские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по региону вынуждены были организовать преследование двух грузовых автомобилей, водители которых проигнорировали требование об остановке и попытались скрыться.

"Беглецы были задержаны. Один из них проживает в Калуге, другой - в Курске. У них в грузовиках находились яблоки без какой-либо маркировки и сопроводительных документов: в одном транспортном средстве 6 тонн, в другом - 12 тонн", - сообщил "Интерфаксу" Сафонов.

В другом случае был задержан автомобиль с грузом польских яблок общим весом около 20 тонн без товаросопроводительных документов. По словам Сафонова, транспортное средство принадлежало гражданину России, жителю Воронежа.

"На нем (грузовике – прим.) из Беларуси в Россию ввозилось около 20 тонн яблок без товаросопроводительных документов, но, судя по маркировке на таре, продукция была произведена в Польше. Ее ввоз в Россию запрещен, товар подлежит уничтожению", - сказал Сафонов.

В настоящее время Смоленской таможней решается вопрос о возбуждении в отношении перевозчика дела об административном правонарушении по факту нарушения запретов и ограничений при ввозе товаров (ст.16.3 КоАП РФ).

"Следует отметить, что в конце марта в отношении этого гражданина уже было возбуждено два дела по той же статье за попытку ввоза польских яблок", - отметил Сафонов.


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