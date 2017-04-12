закрыть
12 апреля 2017, среда, 17:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Жириновский заявил, что выпьет шампанское за импичмент Трампа

31
  • 12.04.2017, 14:46
  • 5,972

Еще недавно российский политический клоун пил за победу Трампа на выборах.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что импичмент американского президента Дональда Трампа «неизбежен».

«Половина американцев голосовала за другую внешнюю политику. Трамп нарушает свои обещания. И если он так будет нарушать, то импичмент неизбежен. Тогда мы будем пить шампанское за импичмент», - передает ТАСС слова Жириновского.

«Все с удовольствием наблюдают дуэль США - Россия, и все болеют за Россию, никто за американцев», - заявил также лидер ЛДПР.

Напомним, что в ноябре 2016 года после информации о победе Трампа в президентских выборах США, фракция ЛДПР устроила банкет и отпраздновала шампанским избрание нового американского лидера.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?