Жириновский заявил, что выпьет шампанское за импичмент Трампа 31 12.04.2017, 14:46

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Еще недавно российский политический клоун пил за победу Трампа на выборах.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что импичмент американского президента Дональда Трампа «неизбежен».

«Половина американцев голосовала за другую внешнюю политику. Трамп нарушает свои обещания. И если он так будет нарушать, то импичмент неизбежен. Тогда мы будем пить шампанское за импичмент», - передает ТАСС слова Жириновского.

«Все с удовольствием наблюдают дуэль США - Россия, и все болеют за Россию, никто за американцев», - заявил также лидер ЛДПР.

Напомним, что в ноябре 2016 года после информации о победе Трампа в президентских выборах США, фракция ЛДПР устроила банкет и отпраздновала шампанским избрание нового американского лидера.