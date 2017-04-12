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Милиционер Шутник написал заявление на избитого им же журналиста

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  • 12.04.2017, 14:59
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Денис Марук

Редактора «Реального Бреста» уже вызвали в РОВД для объяснений.

Майор милиции Игорь Шутник написал заявление на избитого в Ленинском РОВД Бреста Дениса Марука, редактора сайта «Реальный Брест». Поводом стал пост журналиста в соцсетях, где тот назвал милиционера садистом.

Майор счел это оскорблением для себя. По информации «Радио Свабода», он написал жалобу в Ленинский РОВД с требованием привлечь Марука к ответственности за это слово. Журналиста уже вызвали в РОВД, где с него взяли объяснения.

Напомним, что инцидент произошел 29 марта. Дениса Марука задержали и жестоко избили в Ленинском РОВД. По словам редактора сайта, его били головой о стену и пол, били по ногам и почкам, ложкой разжимали зубы. Так милиционеры хотели получить флешку, на которую журналист снимал один из «Маршей нетунеядцев» в Бресте.

Марук написал жалобу в прокуратуру на противоправные действия милиционеров и описал произошедшее в соцсетях. Также он обратился в суд Ленинского района Бреста с просьбой отменить административное наказание: его оштрафовали на 46 рублей (две базовые величины) за мелкое хулиганство.

Через несколько дней после этого милиционер подал жалобу на журналиста.


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