Необитаемый остров Путина 1 Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»

12.04.2017, 15:39

8,450

Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Пропасть между правителем России и цивилизованным миром становится все шире и глубже.

Реакция Путина и его окружения на мучительную гибель десятков людей в результате химической атаки авиации Асада делает пропасть между президентом России и остальным миром все шире и глубже. Сначала, когда весь мир посмотрел видео с детьми, умирающими от удушья, мидовская кривляка Захарова заявила, что это «постановочные кадры».

Потом, когда дети, участвующие в этих «постановках», умерли, нашел повод для своего фирменного юмора президент России Владимир Путин. Во время встречи с итальянским лидером Путин, улыбаясь, сообщил, что ему «скучно» слышать обвинения в адрес России в связи с химической атакой сирийских ВВС. «Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки — это мы уже все видели, наблюдали», — умудрился переврать цитату из двух слов Путин.

Знаменитая пробирка Колина Пауэлла вот уже 14 лет является главным дипломатическим и информационным оружием России. Путин и его обслуга достают эту пробирку, как Эскалибур, меч короля Артура, в тех случаях, когда обычное оружие не срабатывает. Но в ситуации с химической атакой Асада ссылки на волшебную пробирку могут убедить только тех, кто не имеет иных источников информации, кроме Киселева и Соловьева.

Помимо большого и подробного доклада Белого дома, из которого вполне доказательно следует, что «правительственная армия Сирии сбросила бомбы с зарином на своих соотечественников», есть множество иных источников, никак не связанных с США, свидетельствующих о том же.

Как сообщает «Новая газета», специалисты по химическому оружию, сотрудничающие с правозащитной организацией Amnesty International, просмотрели 25 видеозаписей, на которых видно, что у пострадавших от химической атаки имеются типичные симптомы использования нервнопаралитического газа.

«Это хлор, а не зарин!» — хором скандировали «эксперты» в студии Соловьева на следующий день после химической атаки, пытаясь объяснить, как страшное отравляющее вещество могло оказаться в Сирии после того, как Россия дала гарантии мировому сообществу, что все ОВ уничтожены и Сирия чиста как слеза младенца.

«Это не хлор, а зарин!» — практически хором подтвердили эксперты по химоружию двух международных правозащитных организаций, Human Rights Watch и Amnesty International, которые лично встречались с сирийцами, пострадавшими от обстрела и выжившими после химической атаки. К этому же выводу пришли врачи турецкого минздрава, которые после обследования пострадавших сделали однозначный вывод, что людей отравили зарином или аналогичным веществом.

Кроме того, эксперты, изучавшие место трагедии, не нашли подтверждений версии еще одного профессионального лжеца, пиар-генерала Конашенкова, который утверждал, что бомбы Асада попали в склад химического оружия. Никаких следов такого склада на месте бомбардировок обнаружено не было.

Представитель Белого дома Шон Спайсер, говоря о ситуации, в которой оказался Путин в связи с Сирией, сказал: «Россия находится на острове, когда речь идет о поддержке Асада. В данном конкретном случае нет сомнений в том, что Россия изолирована, она присоединилась к Северной Корее, Сирии, Ирану. Это не та группа стран, с которыми вы хотите общаться».

Тут Спайсер, конечно, вступил на зыбкую почву, утверждая что-то, касающееся предпочтений Владимира Путина. Возможно, самому Шону Спайсеру и его приятелям неприятно общаться с диктаторами и террористами, но зачем же навязывать свои вкусы всему миру? Каждый сам выбирает себе компанию. Путин выбрал Асада, «Хезболлу» и Иран. Граждане России, выбрав Путина, тем самым поддержали его выбор.

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»