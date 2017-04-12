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Беларусь оказалась аутсайдером по росту экономики среди стран ЕАЭС

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  • 12.04.2017, 15:42
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Аналитики также обратили внимание на слабую инвестиционную активность в белорусской экономике.

Евразийский банк развития опубликовал ежемесячный отчет, сравнивает экономическую ситуацию в Беларуси, России, Армении, Казахстане, Кыргызстане, пишет «Салідарнасць».

Согласно данным экспертов, почти во всех указанных странах в феврале 2017 года наблюдалась экономическая стабилизация. А некоторые из них продемонстрировали довольно уверенный рост: например, ВВП Армении за это время вырос на 6%, а Кыргызстана – на 5,4%.

Показатели России оказались скромнее: после январского роста, российская экономика показала снижение на -2,7%.

Однако самую удручающую статистику вновь показала Беларусь, ВВП которой ускорил падение -0,5% до -1%. В то же время годовой прирост объемов промышленного производства в феврале замедлился до 0,3%.

Кроме того, аналитики обратили внимание на слабую инвестиционную активность в белорусской экономике. По их мнению, это говорит о сохраняющемся слабом финансовом состоянии предприятий.

Из положительных моментов эксперты ЕАБР отметили «замедление инфляции и положительные тенденции на валютном и депозитном рынках», что в перспективе поможет белорусским банкам выдавать кредиты на более выгодных для бизнеса условиях.


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