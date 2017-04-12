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Белорусские теннисистки вышли в 1/4 финала турнира в Стамбуле

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  • 12.04.2017, 15:52
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Вера Лапко

Вера Лапко и Светлана Пироженко переиграли спортсменок из Италии и Румынии.

Белоруски Вера Лапко (264-й номер рейтинга ВТА) и Светлана Пироженко (495 ВТА) вышли в 1/4 финала турнира в Стамбуле (призовой фонд — 60 000 долларов).

Лапко в матче 1/8 финала переиграла Джессику Пьери (Италия, 304 ВТА) — 6:3, 6:4, а Пироженко взяла верх над Александрой Каданту (Румыния, 279 ВТА) — 3:6, 6:4, 6:4, сообщает «Прессбол».


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