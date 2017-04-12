закрыть
12 апреля 2017, среда, 17:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Промышленный альпинист: Достало то, что в стране творится

6
  • 12.04.2017, 15:59
  • 10,451
Фото: novychas.by

Когда на Площадь выйдут простые рабочие, ситуация изменится.

Строитель Андрей Мишаковский ни к какой общественной или политической организации отношения не имеет. Однако пошел на День Воли, так как возмутился действиями милиции по отношению к анархистам 15 марта. Говорит, что хотел увидеть отношение милиции к людям собственными глазами. В результате был задержан, избит ОМОНом и наказан пятисуточного арестом, пишет «Новы Час».

Молодой спортивного вида парень, который работает в строительной компании, занимается промышленным альпинизмом, в интернете увидел видео, как сотрудники милиции в штатском вытаскивали из троллейбуса и жестко задерживали людей 15 марта. По его словам, он был потрясен, что к людям относятся как к быдлу, и, когда увидел листовку о 25 марта, решил прийти и посмотреть на все собственными глазами.

«Живу я в Малиновке. 25-го сел на метро и поехал на Академию наук. Но поезд остановился только на метро Московская. Пошел пешком в центр. Пока шел, меня... оштрафовали. Проезжая часть проспекта была перекрыта, транспорта не было. Я пошел на середину, чтобы сфотографировать это на телефон. Через некоторое время ко мне подъехала ГАИ и на меня оформили протокол за «переход проезжей части в неположенном месте». Дали штраф 70 рублей», - рассказывает Андрей.

После избиения бросили какую-то тряпку, чтобы кровью не запачкал автобус

«Подхожу к оцеплению, возле площади Калинина говорю: «Ребята, на каком основании вы мне перегородили дорогу. Выходной день, я в своем городе, могу гулять, где хочу». Один начал хватать за руку, другой - делать подсечку. Каким-то чудом от них вырвался. Люди вокруг даже зааплодировали.

Но из толпы выскочил человек, ударил меня в лицо (оказалось, милиционер, потом я его видел в РУВД), свалил с ног. Подскочили другие милиционеры, начали меня бить дубинками, потом затащили меня в зеленый автобус МАЗ, которые курсируют по городским маршрутам. Начали там бить по ребрам, прыгать по голове. Я даже потерял сознание. Пока меня везли в Заводской РОВД, я лежал на полу автобуса. Мне бросили какую-то тряпку, чтобы я кровью не сильно запачкал автобус», - продолжает рассказ Андрей.

Суд с предсказуемым приговором

В РУВД у парня кружилась голова, тошнило, он слабо понимал, что происходит.

«Просил доктора, говорили: «Сиди! Хочешь соскочить?». Держали часа четыре на улице, поставили лицом к стене - дождь, снег... Потом в подвал увели. Оттуда повезли в изолятор на Окрестина. Там ждали суда до понедельника. В понедельник повезли в суд Заводского района.

Судья просила рассказать, как было. Я спросил, это повлияет на решение? Она призналась, что нет. Тогда я отказался что-либо объяснять и рассказывать, пусть, говорю будет как будет. Меня наказали 5 сутками ареста», - вспоминает Андрей.

Окрестинские будни

Двое суток просто отлеживался после избиения. Потом начал приходить в себя. Парня переводили из камеры в камеру. Сидел и с религиозными украинцами, и с политиком Александром Логвинцом.

«Кто-то из охранников относился нормально, по-человечески, кто-то относился как к собакам. Я например курю, но удалось покурить только в последний день, когда нас вывели в конце концов на прогулку. Я читаю правила распорядка, которые у них висят, на что имеют права арестованные, говорю им: где то, где это? Ну меня и переводили из камеры в камеру раза три», - вспоминает обстоятельства отсидки Андрей Мишаковский.

«Что поразило? Вши! Когда нас перевели в другую камеру с 2-го на 3-й этаж. Какой-то дедушка сидит. Смотрю, как-то подозрительно ковыряется. Спрашиваю, все ли хорошо? Говорит - все нормально. В конце концов начали смотреть его одежда - там в швах вши ползают. Начали требовать поменять матрасы, термообработку... В последний день нас отвели в душ и обработали одежду. Ведь я им говорю со смехом: «Ну, ребята, я же пришел к вам без насекомых, отпустите меня таким же».

«Меня достало, что в стране творится»

«Меня конечно удивило такое отношение милиционеров к простым людям. У меня родители военнослужащие. Сестра тоже. Такого беспредела не ожидал. Когда меня били, приговаривали: «Ну что заработал денег, продажная шкура!» Я говорю: «Ребята, о чем вы говорите, я за свое вышел!» Если бы предлагали деньги, я бы не взял. Меня достало, что в стране творится. Я приехал один и шел один с мыслью, что когда выйдут такие как я, что-то изменится. Возмущением на диване ничего не решить », - подытоживает Андрей Мишаковский.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?