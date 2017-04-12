Промышленный альпинист: Достало то, что в стране творится 6 12.04.2017, 15:59

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Фото: novychas.by

Когда на Площадь выйдут простые рабочие, ситуация изменится.

Строитель Андрей Мишаковский ни к какой общественной или политической организации отношения не имеет. Однако пошел на День Воли, так как возмутился действиями милиции по отношению к анархистам 15 марта. Говорит, что хотел увидеть отношение милиции к людям собственными глазами. В результате был задержан, избит ОМОНом и наказан пятисуточного арестом, пишет «Новы Час».

Молодой спортивного вида парень, который работает в строительной компании, занимается промышленным альпинизмом, в интернете увидел видео, как сотрудники милиции в штатском вытаскивали из троллейбуса и жестко задерживали людей 15 марта. По его словам, он был потрясен, что к людям относятся как к быдлу, и, когда увидел листовку о 25 марта, решил прийти и посмотреть на все собственными глазами.

«Живу я в Малиновке. 25-го сел на метро и поехал на Академию наук. Но поезд остановился только на метро Московская. Пошел пешком в центр. Пока шел, меня... оштрафовали. Проезжая часть проспекта была перекрыта, транспорта не было. Я пошел на середину, чтобы сфотографировать это на телефон. Через некоторое время ко мне подъехала ГАИ и на меня оформили протокол за «переход проезжей части в неположенном месте». Дали штраф 70 рублей», - рассказывает Андрей.

После избиения бросили какую-то тряпку, чтобы кровью не запачкал автобус

«Подхожу к оцеплению, возле площади Калинина говорю: «Ребята, на каком основании вы мне перегородили дорогу. Выходной день, я в своем городе, могу гулять, где хочу». Один начал хватать за руку, другой - делать подсечку. Каким-то чудом от них вырвался. Люди вокруг даже зааплодировали.

Но из толпы выскочил человек, ударил меня в лицо (оказалось, милиционер, потом я его видел в РУВД), свалил с ног. Подскочили другие милиционеры, начали меня бить дубинками, потом затащили меня в зеленый автобус МАЗ, которые курсируют по городским маршрутам. Начали там бить по ребрам, прыгать по голове. Я даже потерял сознание. Пока меня везли в Заводской РОВД, я лежал на полу автобуса. Мне бросили какую-то тряпку, чтобы я кровью не сильно запачкал автобус», - продолжает рассказ Андрей.

Суд с предсказуемым приговором

В РУВД у парня кружилась голова, тошнило, он слабо понимал, что происходит.

«Просил доктора, говорили: «Сиди! Хочешь соскочить?». Держали часа четыре на улице, поставили лицом к стене - дождь, снег... Потом в подвал увели. Оттуда повезли в изолятор на Окрестина. Там ждали суда до понедельника. В понедельник повезли в суд Заводского района.

Судья просила рассказать, как было. Я спросил, это повлияет на решение? Она призналась, что нет. Тогда я отказался что-либо объяснять и рассказывать, пусть, говорю будет как будет. Меня наказали 5 сутками ареста», - вспоминает Андрей.

Окрестинские будни

Двое суток просто отлеживался после избиения. Потом начал приходить в себя. Парня переводили из камеры в камеру. Сидел и с религиозными украинцами, и с политиком Александром Логвинцом.

«Кто-то из охранников относился нормально, по-человечески, кто-то относился как к собакам. Я например курю, но удалось покурить только в последний день, когда нас вывели в конце концов на прогулку. Я читаю правила распорядка, которые у них висят, на что имеют права арестованные, говорю им: где то, где это? Ну меня и переводили из камеры в камеру раза три», - вспоминает обстоятельства отсидки Андрей Мишаковский.

«Что поразило? Вши! Когда нас перевели в другую камеру с 2-го на 3-й этаж. Какой-то дедушка сидит. Смотрю, как-то подозрительно ковыряется. Спрашиваю, все ли хорошо? Говорит - все нормально. В конце концов начали смотреть его одежда - там в швах вши ползают. Начали требовать поменять матрасы, термообработку... В последний день нас отвели в душ и обработали одежду. Ведь я им говорю со смехом: «Ну, ребята, я же пришел к вам без насекомых, отпустите меня таким же».

«Меня достало, что в стране творится»

«Меня конечно удивило такое отношение милиционеров к простым людям. У меня родители военнослужащие. Сестра тоже. Такого беспредела не ожидал. Когда меня били, приговаривали: «Ну что заработал денег, продажная шкура!» Я говорю: «Ребята, о чем вы говорите, я за свое вышел!» Если бы предлагали деньги, я бы не взял. Меня достало, что в стране творится. Я приехал один и шел один с мыслью, что когда выйдут такие как я, что-то изменится. Возмущением на диване ничего не решить », - подытоживает Андрей Мишаковский.