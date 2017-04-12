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Михаил Голденков презентует новую книгу «Забытая Першая сусветная вайна»

  • 12.04.2017, 16:18
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Автор издания рассказал, почему белорусы незаслуженно забывают Первую мировую войну.

Издательство «Голиафы» презентует новую книгу Михаила Голденкова «Забытая Першая сусветная вайна» [«Забытая Первая мировая война»] и предлагает интервью с автором, пишет nn.by.

— Почему вы решили взяться за такую довольно специфическую тему, как Первая мировая война? Чем она вас заинтересовала?

— Потому и заинтересовало, что к столетию с начала Первой мировой об этой войне никто ничего не мог сказать. Первая моя книга на данную тему хорошо разошлась, и мне заказали еще две. Вышедшая книга — уже четвертая. В каждой есть что-то такое, чего нет в предыдущих. В последней сделан акцент на событиях, происходивших на территории современных Беларуси, Украины и Польши.

— Сейчас известно, что Первая мировая для Беларуси являлась очередной национальной катастрофой. Каковы масштабы трагедии и чем еще примечательно то время в белорусском контексте?

— Любая война, огненным смерчем пронесшаяся по нашей территории, так или иначе оборачивалась национальной катастрофой. В отличие от других войн, потери населения тогда произошли из-за принудительной эмиграции, которую царское правительство организовывало крайне плохо. В результате — бредущие в неизвестность потоки людей, эпидемии, массовые смерти… К примеру, в 1918 году в России все еще находилось 2 миллиона белорусских эмигрантов. 400 тыс. белорусов так и не смогли вернуться на родину. Из 800 тыс. солдат, призванных с белорусских земель, умерло 70 тыс. — почти каждый десятый. Это ли не трагедия?

— Насколько я знаю, это ваша первая книга по-белорусски. Почему первой такой книгой стала именно «Неизвестная Первая мировая война»?

— Сам Бог велел — книга все же наша, на белорусский рынок рассчитанная и в большей степени про наши земли рассказывает… Мне кажется, что Первая мировом война — это огромная белое пятно в нашей истории, пятно, которое надо восполнять как можно скорее и тщательнее, поскольку это событие фактически на нашей памяти, событие ХХ века, но настолько забытое и невысказанное, что даже странно. Деды и прадеды наши там воевали. Мой дед мне рассказывал, что лапти в детстве умел плести. Я его спросил: «А вы что, в деревне в лаптях ходили?» Он ответил: «Нет, на заказ плели, и много». Что за заказ, я узнал только через много лет, когда вырос, — для солдат Первой мировой войны! Представьте только: не хватало не только оружия, не только касок не было, но даже сапог не хватало, и солдаты шли в бой в лаптях! Это же ужас, но ужас, о котором нельзя забывать, необходимо обязательно помнить, чтобы не было той «бла-бла дури», мол, до революции Россия будто бы процветала и была богатой страной. Нищета вызывала ужас.

— Что читатель сможет найти для себя нового в вашей новой книге?

— Новое можно найти даже в оформлении (мне впервые за много лет очень понравилось оформление книги). В частности, можно узнать о сечевых стрельцах Западной Украины. Как и о том, что отношение к Австро-Венгрии среди славян этой самой империи было далеко не повсеместно таким, как у бравого солдата Швейка и чехов в целом…

— Вы известный автор, работаете в разных жанрах. В вашем творческом багаже учебники на английском языке, научно-популярные книги по истории, романы. В 2014 году у вас вышла книга «Хоккей. История чемпионатов мира». Возникает вопрос: Михаил Голденков — исследователь истории, автор учебников или романист?

Все это вообще-то и есть писательство. Смешно писать стихи только на одну тему или прозу строго про партизан или о любви, и точка. Писатель, если он настоящий писатель, должен быть летописцем эпохи, интересоваться абсолютно всем и не быть ханжой, вроде «рок-музыка это не моя тема». Или «я вне политики». Ну, тогда ты и вне экономики. Вне картошки, вне хлеба с маслом… Значит, ты вообще не в теме. К примеру, спорт, о котором у меня две книги вышло, — это та же жизнь, та же история, те же мифы о большом и ужасном, которые ожидают своего разоблачения.


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