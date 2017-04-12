Власти подняли цены на газ для детдомов 1 12.04.2017, 16:26

Также изменилась цена на газ для религиозных организаций и хосписов.

В Беларуси с 12 апреля изменены цены на природный газ за 1 кубометр с НДС, отпускаемый организациям, имеющим общежития, в части использования природного газа проживающими в них гражданами, религиозным организациям, организациям, использующим газ для детдомов семейного типа, детским деревням, детским хосписам, пишет krynica.info.

Соответствующее постановление №21 Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло 4 апреля.

При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов цены в зимний период выросли на 0,0003 рубля до 0,0911, в летний период и при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов – на 0,0011 рубля до 0,2853.