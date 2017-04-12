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«Китайские болванчики» Путина

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  • 12.04.2017, 16:33
Игорь Эйдман

На самом деле «болванчики» — это не Запад, а российские элиты, которые одобрили аннексию Крыма.

Такое мнение высказал российский политолог и социолог Игорь Эйдман, передает Politeka.

По словам експерта, президент РФ Владимир Путин, два дня подряд сравнивая американцев и европейцев, то со «скучными девочками», то с на все согласными «китайскими болванчиками», переносит на них свое отношение к собственному окружению.

«Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране. И, несмотря на это, явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать», — цитирует Эйдман Путина.

Только, по мнению эксперта, таким образом президент РФ высказался о реакции российского «политического класса», «деятелей культуры», «экспертного сообщества» на аннексию Крыма.

«Как же ему, наверное, скучно с этими «девочками», — резюмирует Эйдман.


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