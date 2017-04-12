Белорусы собрали уже $43 тысячи в помощь героям Дня Воли 1 12.04.2017, 16:41

Фото: ТАСС

К кампании BY_help присоединились сотни человек в Беларуси и за ее границами.

В интернете продолжается кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли.

По состоянию на 12 апреля уже собрано 43 тысячи долларов. Об этом в «Фейсбуке» сообщила группа координации помощи репрессированным в Беларуси BY_help.

«К кампании BY_help присоединились сотни человек в стране и за ее границами, мы узнали, что у нас есть диаспора, мы почувствовали силу солидарности белорусов всего мира. На 12 апреля, мы собрали уже более 43 000 долларов, большая часть из этих денег потрачена на поддержку обвиняемых по уголовным делам, сфабрикованным властью», - написали координаторы кампании.

Сбор идет одновременно в Беларуси и среди белорусов зарубежья.

Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы BY_help.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.