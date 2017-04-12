закрыть
12 апреля 2017, среда, 17:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Экспериментальный поезд в Вильнюс: паспорта проверяют в Минске, но ехать - на полчаса дольше

4
  • 12.04.2017, 16:49
Фото: Ольга ЕРОХИНА

К концу года пассажиры поездов, курсирующих между литовской и белорусской столицами, будут проходить контроль на перроне в Минске.

Пассажиры поезда Минск - Вильнюс уже несколько лет проходят паспортный и таможенный контроль в литовской столице. Благодаря этому вместо четырех поезда в пути всего 2,5 часа. Правда, можно застрять в очереди на контроле в Вильнюсе, но тут уж вопрос, кто быстрее добежит до пограничников.

Белорусы проводят контроль в пути, подсаживаясь в Молодечно и выходя в Гудогае. Но в руководстве Белорусской железной дороги давно обещали в качестве эксперимента провести паспортный и таможенный контроль в Минске до того, как поезд тронется.

И вот, 12 апреля так проверили первый поезд из Минска в Вильнюс. Журналист kp.by поучаствовала в эксперименте и ощутила все прелести контроля заранее.

Приключения начались еще с покупки билета. Обычно поезд Минск - Вильнюс №805 отправляется в 8 утра. Но билеты на поезд на 12 апреля продавались с отправлением в 7.45 утра. На сайте железной дороги в разделе «Новости» было написано: посадка в поезд, следующий в Вильнюс, в этот день закончится… в 7.45 утра. Путаница какая-то. Так во сколько поезд отправляется? За неделю до поездки звоню в справку БелЖД.

- Экспериментальный отправляется в 7.45 утра, - говорят журналистке.

- А посадка в вагоны во сколько завершается? За сколько приходить надо?

- Приходить надо за полчаса до отправления, то есть в 7.15. Посадка в вагоны завершается за 10 минут до отправления.

- Где контроль будем проходить? В самом поезде? Или на перроне?

На эти вопросы ответить не смогли. Известно было лишь, что надо приходить заранее, а поезд будет следовать до Вильнюса без остановок.

За день до отправления журнаистка посмотрела расписание на сайте БелЖД.: поезд Минск - Вильнюс №805 будет находиться в пути 3 часа. Завтра, послезавтра и в другие, не экспериментальные, дни этот поезд идет 2,5 часа. Да уж, эксперимент…

Журналистка приехала на вокзал в 7.10 утра. Справка не работала, а в международной кассе не смогли ответить, где будет контроль.

- Просто идите к поезду, там уже все начальство вас встречает!

Через 10 минут по громкой связи пассажиров пригласили пройти в экспериментальный поезд, заранее приготовив билеты и паспорта для прохождения пограничного и таможенного контроля. Поезд, как и всегда, стоял на 24-м пути. Только проход к нему был огорожен турникетами, вокруг было много милиции, людей в штатском, железнодорожного начальства. Издалека было видно: эксперимент!

Чтобы зайти на платформу, надо было предъявить паспорт и билет проводнику. В вагоне встречали пограничники и таможенники.

- Декларировать что-то надо? - этот вопрос как-то даже непривычно слышать в Минске.

Затем садишься на свое место… и все. Контроль окончен. Как оказалось, время 7.45, что значилось на билете и в расписании, - это было время, когда тебя больше не пустят на перрон. Фактическое же отправление поезда - как и прежде, в 8 утра. То есть прибегать на вокзал за полчаса не стоит. Правда, эксперимент производился в будний день, свободных мест в поезде было полно. И неизвестно еще, как прошел бы весь контроль в какую-нибудь субботу. В случае журналистки вся процедура заняла буквально 5 минут.

- Паспортный и таможенный контроль завершен, просьба провожающих покинуть вагоны, - сказал машинист в 7.55. Правда, провожающих я не заметила, ведь, чтобы зайти на перрон, проводница строго требовала билет и паспорт. - Следующая станция Гудогай, поезд следует с измененным расписанием и прибудет в Вильнюс в 10.50 по местному времени.

Через полчаса сотрудник Белорусской железной дороги раздал пассажирам анкеты: насколько было удобно пользоваться экспериментальным поездом?

Фото: Ольга ЕРОХИНА

- А когда следующий эксперимент будет?

- Все, это единичный эксперимент. Еще вечером поезд приедет, так же отработаем.

- Как все? Вы откажетесь от этой идеи?

- Мы сейчас просто технологию отрабатываем, чтобы к концу 2017 года сделать подобное для всех поездов, следующих в Вильнюс и обратно. А потом уже все обустроим - с турникетами стационарными, навесами от дождя. Скорее всего, на 24-й платформе все и будем обустраивать. Она самая оптимальная.

Итого поездка заняла у нас почти три часа и все-таки с одной остановкой. Кстати, такой же эксперимент произойдет с еще одним поездом, который отправится 12 апреля из Вильнюса в 18.50, а не в 19.12, как обычно, и прибудет в Минск в 21.40. Его пассажиры будут проходить паспортно-таможенный контроль по прибытии в белорусскую столицу.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?