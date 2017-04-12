Экспериментальный поезд в Вильнюс: паспорта проверяют в Минске, но ехать - на полчаса дольше 4 12.04.2017, 16:49

Фото: Ольга ЕРОХИНА

К концу года пассажиры поездов, курсирующих между литовской и белорусской столицами, будут проходить контроль на перроне в Минске.

Пассажиры поезда Минск - Вильнюс уже несколько лет проходят паспортный и таможенный контроль в литовской столице. Благодаря этому вместо четырех поезда в пути всего 2,5 часа. Правда, можно застрять в очереди на контроле в Вильнюсе, но тут уж вопрос, кто быстрее добежит до пограничников.

Белорусы проводят контроль в пути, подсаживаясь в Молодечно и выходя в Гудогае. Но в руководстве Белорусской железной дороги давно обещали в качестве эксперимента провести паспортный и таможенный контроль в Минске до того, как поезд тронется.

И вот, 12 апреля так проверили первый поезд из Минска в Вильнюс. Журналист kp.by поучаствовала в эксперименте и ощутила все прелести контроля заранее.

Приключения начались еще с покупки билета. Обычно поезд Минск - Вильнюс №805 отправляется в 8 утра. Но билеты на поезд на 12 апреля продавались с отправлением в 7.45 утра. На сайте железной дороги в разделе «Новости» было написано: посадка в поезд, следующий в Вильнюс, в этот день закончится… в 7.45 утра. Путаница какая-то. Так во сколько поезд отправляется? За неделю до поездки звоню в справку БелЖД.

- Экспериментальный отправляется в 7.45 утра, - говорят журналистке.

- А посадка в вагоны во сколько завершается? За сколько приходить надо?

- Приходить надо за полчаса до отправления, то есть в 7.15. Посадка в вагоны завершается за 10 минут до отправления.

- Где контроль будем проходить? В самом поезде? Или на перроне?

На эти вопросы ответить не смогли. Известно было лишь, что надо приходить заранее, а поезд будет следовать до Вильнюса без остановок.

За день до отправления журнаистка посмотрела расписание на сайте БелЖД.: поезд Минск - Вильнюс №805 будет находиться в пути 3 часа. Завтра, послезавтра и в другие, не экспериментальные, дни этот поезд идет 2,5 часа. Да уж, эксперимент…

Журналистка приехала на вокзал в 7.10 утра. Справка не работала, а в международной кассе не смогли ответить, где будет контроль.

- Просто идите к поезду, там уже все начальство вас встречает!

Через 10 минут по громкой связи пассажиров пригласили пройти в экспериментальный поезд, заранее приготовив билеты и паспорта для прохождения пограничного и таможенного контроля. Поезд, как и всегда, стоял на 24-м пути. Только проход к нему был огорожен турникетами, вокруг было много милиции, людей в штатском, железнодорожного начальства. Издалека было видно: эксперимент!

Чтобы зайти на платформу, надо было предъявить паспорт и билет проводнику. В вагоне встречали пограничники и таможенники.

- Декларировать что-то надо? - этот вопрос как-то даже непривычно слышать в Минске.

Затем садишься на свое место… и все. Контроль окончен. Как оказалось, время 7.45, что значилось на билете и в расписании, - это было время, когда тебя больше не пустят на перрон. Фактическое же отправление поезда - как и прежде, в 8 утра. То есть прибегать на вокзал за полчаса не стоит. Правда, эксперимент производился в будний день, свободных мест в поезде было полно. И неизвестно еще, как прошел бы весь контроль в какую-нибудь субботу. В случае журналистки вся процедура заняла буквально 5 минут.

- Паспортный и таможенный контроль завершен, просьба провожающих покинуть вагоны, - сказал машинист в 7.55. Правда, провожающих я не заметила, ведь, чтобы зайти на перрон, проводница строго требовала билет и паспорт. - Следующая станция Гудогай, поезд следует с измененным расписанием и прибудет в Вильнюс в 10.50 по местному времени.

Через полчаса сотрудник Белорусской железной дороги раздал пассажирам анкеты: насколько было удобно пользоваться экспериментальным поездом?

Фото: Ольга ЕРОХИНА

- А когда следующий эксперимент будет?

- Все, это единичный эксперимент. Еще вечером поезд приедет, так же отработаем.

- Как все? Вы откажетесь от этой идеи?

- Мы сейчас просто технологию отрабатываем, чтобы к концу 2017 года сделать подобное для всех поездов, следующих в Вильнюс и обратно. А потом уже все обустроим - с турникетами стационарными, навесами от дождя. Скорее всего, на 24-й платформе все и будем обустраивать. Она самая оптимальная.

Итого поездка заняла у нас почти три часа и все-таки с одной остановкой. Кстати, такой же эксперимент произойдет с еще одним поездом, который отправится 12 апреля из Вильнюса в 18.50, а не в 19.12, как обычно, и прибудет в Минск в 21.40. Его пассажиры будут проходить паспортно-таможенный контроль по прибытии в белорусскую столицу.