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Данкверт: Надо возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси

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  • 12.04.2017, 17:14
Сергей Данкверт

Глава Россельхознадзора призвал привлечь Беларусь к ответственности за контрабанду.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что российские правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси за уклонение от сотрудничества с Россельхознадзором по выявлению санкционных продуктов на границах Беларуси с ЕС и Россией.

Как заявил чиновник в интервью RNS, работа ветеринарных и фитосанитарных служб России и Беларуси должна быть эквивалентной, и при обнаружении санкционной продукции меры должны принимать обе стороны.

«Если есть какие-то вопросы, мы говорим: давайте выставим совместные посты на внешней границе Беларуси и ЕС и посмотрим, как вы пропускаете товары. Но на это получаем отказ», — заявил Данкверт.

По его мнению, отказ Минсельхозпрода является косвенным показателем заинтересованности ведомства в поставках.

«Говоря языком того уголовного дела, которое против меня, они потворствуют проникновению (санкционных продуктов в Россию). Поэтому уголовное дело, которое с нашей стороны должно быть возбуждено, должно быть возбуждено против всего Министерства сельского хозяйства Беларуси в контексте уклонения от совместной с нами работы, потому что действий, совместных с нами, ни на внешней границе, ни на границе с Россией не было. А продукция санкционная нами задерживается», — заявил Данкверт.

Напомним, Лукашенко заявил о необходимости возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Данкверта в связи с введением запрета на поставки в РФ продукции с ряда белорусских предприятий. Он считает, что действия главы Россельхознадзора направлены на нанесение ущерба белорусскому государству. Между тем российское ведомство связывает претензии с несоблюдением российских ветеринарно-санитарных норм. МВД Беларуси начало соответствующую проверку.


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