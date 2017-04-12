Стал известен состав женской сборной Беларуси по теннису в 1/2 Кубка федерации 1 12.04.2017, 17:07

Белоруски примут на «Чижовка-Арене» сборную Швейцарии.

В Минске на «Чижовка-Арене» 22-23 апреля пройдет полуфинальный матч Мировой группы Кубка федерации между сборными Беларуси и Швейцарии, пишет «Трибуна».

Капитан белорусской команды Эдуард Дубров назвал состав Беларуси.

Александра Cаснович (22.03.1994)

Арина Соболенко (05.05.1998)

Ольга Говорцова (23.08.1988)

Вера Лапко (29.09.1998)

Швейцария:

Тимеа Бащински (08.06.1989, 20 ВТА)

Виктория Голубич (16.10.1992, 51 ВТА)

Белинда Бенчич (10.03.1997, 130 ВТА)

Мартина Хингис (30.09.1980, 8 ВТА в паре)